Jan Tomaszewski reaguje przed meczem kadry. "Też jestem wkur***. Ratujmy tę piłkę"

We wrześniu Biało-Czerwoni będą musieli zapomnieć o aferach i szumie medialnym, bo przed nimi ważne spotkania w eliminacjach do Euro 2024. Pierwsze z nich odbędzie się 7 września na PGE Narodowym, a rywalem kadry prowadzonej przez Fernando Santosa będą Wyspy Owcze. Trzy dni później reprezentacja Polski zmierzy się w spotkaniu wyjazdowym z Albanią, którą w starciu domowym pokonała 1:0 po bramce Karola Świderskiego. I były to jedyne punkty wywalczone przez Polaków w trzech eliminacyjnych meczach.

Niedawno PZPN ogłosił ceny biletów na mecze domowe z Wyspami Owczymi. Kibice nie zostawili suchej nitki na działaczach, bo najtańsze wejściówki kosztują 120 złotych. Kibice z grupy Ultras Poland niedawno zainicjowali akcję "#pustystadion", która ma na celu wyrażenie braku zgody na działania PZPN.

Jan Tomaszewski krytykuje ceny biletów. "Dla mnie te ceny są horrendalnie duże"

Teraz do chóru oburzonych dołączył Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, który w rozmowie z "Super Expressem" skrytykował ceny biletów.

- Dla mnie te ceny są horrendalnie duże. Piłkarze powinni te diety za mecz przeznaczyć na bilety dla ludzi. Okazuje się, że po meczu z Mołdawią mamy "Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało". Jedziemy na wakacje, tam robimy selfie. Jakbyśmy wygrali mecz na Wembley. A prawda jest taka, że meczem z Mołdawią reprezentacja Polski nie skompromitowała siebie. Skompromitowała miliony Polaków! - grzmi Tomaszewski.

- 50 czy 40 złotych to powinien być maks za mecz reprezentacji. A nie 120! Za oglądanie drużyny, która skompromitowała całą Polskę! Kibice jak najbardziej słusznie są wkurzeni i żądają rozjechania PZPN walcem. Ja wiem, że to jest wszystko w złości. Ja rozumiem tę złość. Też jestem wk***, to na mnie również przechodzi. Coś jest spieprzone i trzeba to ewidentnie naprawić. Ratujmy tę piłkę, bo ona jest nad przepaścią! Łącznie z Lewandowskim - apeluje były bramkarz reprezentacji.