Media: Słynny klub wraca po Zielińskiego. Będą nowe negocjacje

Przyszłość Piotra Zielińskiego w Napoli wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku, a piłkarz nadal nie doszedł do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. W związku z tym w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o odejściu pomocnika.

Piotr Zieliński może opuścić Napoli. Dziennikarz wskazał konkretny kierunek

Niedawno zagraniczne media informowały, że Zieliński może przenieść się do Al-Ahli, gdzie miałby zarabiać 13,5 miliona rocznie. Dziennikarz Giovanni Scotto zaprzeczył jednak tym doniesieniom i przekazał, że Polak odrzucił ofertę i zamierza pozostać w Europie. Teraz Matteo Petrucci ze Sky Sport podał kolejne informacje w sprawie piłkarza. Jego zdaniem może trafić do Lazio.

- Sarri (Maurizio Sarri trener Lazio - przyp. red.) wciąż o nim marzy i jest na szczycie jego listy życzeń. Uważa go za idealnego następcę Sergeja Milinkovicia - Savicia. W zeszłym tygodniu pierwsza oferta Lazio została odrzucona. Uważam, że w ciągu następnych kilku dni klub wróci do działania i podwyższy tę ofertę. Będą nowe negocjacje pomiędzy prezesami klubów. Nie wiemy, czy za miesiąc coś się nie zmieni z uwagi na to, że kontrakt zawodnika wygasa i można go stracić za darmo - powiedział na antenie Radia Kiss Kiss.

Doniesienia Petrucciego potwierdza także "La Gazzetta dello Sport". Dziennikarze przekazali, że Maurizio Sarri miał telefonować do Zielińskiego i próbować przekonać go do transferu. Polak miał wyrazić chęć do przenosin do stolicy Włoch.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W zeszłym sezonie był bardzo ważnym zawodnikiem tego klubu. Rozegrał łącznie 48 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył 11 asyst. Z drużyną osiągnął również ogromny sukces. Napoli po raz pierwszy od 33 lat sięgnęło po mistrzostwo Włoch.