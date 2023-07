Zaczęło się. Nawołują do bojkotu meczu Polski. "Stadion powinien świecić pustkami"

Reprezentacja Polski zagra 7 września z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie czwarte spotkanie biało-czerwonych w ramach eliminacji Euro 2024. Margines błędu został wyczerpany w Mołdawii. Zwycięstwo jest obowiązkiem, ale ono nagle nie poprawi nieprzyjemnej atmosfery, jaka panuje wokół kadry i PZPN. Wyraz temu dają kibice, którzy zaczynają głośno mówić o bojkocie tego spotkania.

Kibice chcą zbojkotować mecz kadry

Ostatni raz zbojkotowano mecz reprezentacji Polski 14 października 2009 r. Wówczas biało-czerwoni zamykali katastrofalne eliminacje do mistrzostw świata meczem u siebie ze Słowacją. Polacy przegrali 0:1, a na trybunach zaśnieżonego Stadionu Śląskiego było zaledwie kilka tysięcy osób.

Ostatnie wyniki i wydarzenia nie napawają optymizmem, wśród fanów reprezentacji rosną złość i frustracja. Urosły już do tego stopnia, że zaczyna się głośno mówić o bojkocie.

Grupa Ultras Polska, która domaga się powrotu zorganizowanego dopingu na mecze kadry narodowej, uważa, że należy zbojkotować wrześniowe starcie na PGE Narodowym. Brak grupy odpowiadającej za doping, ostatnie nieudolne próby zaangażowania kibiców przez PZPN, wysokie ceny biletów, do tego słaba gra zespołu i kolejne afery w związku - to wszystko sprawia, że kibice mają powoli dość. Ale dla Ultras Polska najważniejsze są aspekty bezpośrednio uderzające w kibica, czyli brak dopingu i ceny wejściówek.

"Ruszamy z akcją #pustynarodowy. W 2009 roku akcja "pusty stadion" się udała. Dlatego będziemy dążyć do protestu kibiców przeciwko PZPN! Pierwszą poważną okazją do pokazania im, że mamy ich dość będzie mecz Polska - Wyspy Owcze (7 września 2023 r.). Apel do wszystkich kibiców w całej Polsce - zbojkotujmy ten mecz! Akcję musimy też nagłośnić na polskich stadionach. 7 września 2023 r. - stadion powinien świecić pustkami. Zero biletów - zero kasy dla PZPN-u!" - czytamy w poście nt. bojkotu autorstwa grupy Ultras Polska na Facebooku.

Reprezentacja Polski zajmuje czwarte, przedostatnie miejsce w swojej grupie eliminacji Euro 2024. Po trzech meczach ma zaledwie trzy punkty.