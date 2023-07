Dobry humor nie opuszcza Jakuba Rzeźniczaka. Kilka tygodni temu 36-latek ogłosił, że od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg. Rzeźniczak rozstał się z Wisłą Płock, która zmagania ligowe w sezonie 2023/2024 spędzi w I lidze. W minionym sezonie Ekstraklasy rozegrał 25 meczów. Ani razu nie wpisał się na listę strzelców i nie zanotował żadnego ostatniego podania.

W ostatnim czasie było bardzo głośno o pozaboiskowych wyczynach Rzeźniczaka. Obrońca Kotwicy Kołobrzeg wywołał spory szum, udzielając wywiadu Żurnaliście. Rzeźniczak postanowił w podcaście zwierzyć się z wielu prywatnych rozterek oraz zaatakować swoje byłe partnerki. 36-latek opowiadał między innymi o tym, że poznał matkę swojego dziecka, Ewelinę Taraszkiewicz, gdy była "dziewczyną na telefon". Sportowiec również zdradził, że wielokrotnie zdradzał swoją pierwszą żonę, Edytę Zając. Nie potrafił dotrzymać Edycie wierności "nawet przed ślubem".

Nowy nabytek Kotwicy Kołobrzeg nie przejmuje się opinią publiczną i tym, że w ostatnim czasie jego wizerunek ponownie mocno ucierpiał. Zamiast tego skupia się na pozytywnych emocjach. Piłkarz pielęgnuje swoje uczucia z ukochaną żoną Pauliną. Trzeba przyznać, że razem tworzą jedną z najgłośniejszych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo nie kryje uczucia, które ich łączy.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak wypoczywają w Mielnie

W niedzielę Paulina Rzeźniczak opublikowała na Instagramie post, do którego dołączyła trzy fotografie. Kadry przedstawiają piłkarza i jego żonę na romantycznych wakacjach. Zakochani wybrali się do Mielna. Zatrzymali się w luksusowym domku na wodzie. Na trzech fotkach widzimy, jak małżonkowie jedzą letnie śniadanie na jachcie. Uwagę fanów przykuł ich ubiór. Para zapozowała w samych ręcznikach i nie szczędziła sobie uczuć. "Lubicie ten czas w roku, kiedy możemy zjeść śniadanko na świeżym powietrzu? My uwielbiamy, a do tego dziś możemy je zjeść w niezwykle urokliwym miejscu" - czytamy we wpisie.

W listopadzie 2022 roku Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka stanęli na ślubnym kobiercu. Małżonkowie od tego czasu aktywnie dzielą się z internautami swoim życiem.