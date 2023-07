Jest nowy chętny na Szymańskiego. Feyenoord w potrzasku. "Nie może konkurować"

Sebastian Szymański latem zeszłego roku skorzystał z furtki pozostawionej przez FIFA i przeniósł się na roczne wypożyczenie z Dynama Moskwa do Feyenoordu. Tam grał na tyle dobrze, że poważnie rozważano kontynuowanie współpracy. Negocjacje trwają od pewnego czasu i są pełne zwrotów akcji.

Sebastian Szymański nie zostanie w Feyenoordzie? Chce go Fenerbahce

W ostatnią środę portal 1908.nl przekazał, że klub porozumiał się z zawodnikiem i jego otoczeniem w kwestii wysokości wynagrodzenia i był blisko finalizacji wypożyczenia na kolejny sezon (znów korzystając z przepisów FIFA). Jednak Dynamo najchętniej sprzedałoby Polaka i teraz może mieć ku temu dogodną okazję.

Według ustaleń tureckich mediów Szymańskim zainteresowało się Fenerbahce, poszukujące następcy 18-letniego Ardy Gulera (przeszedł do Realu Madryt). Później potwierdziła to rosyjska stacja Match TV, według której "chodzi o sprzedaż, a nie wypożyczenie do Turcji", następnie to samo zrobił portal 1908.nl. "Feyenoord uważa, że nie może konkurować z kwotami, jakie Fenerbahce może zaoferować przy ewentualnym transferze Szymańskiego" - czytamy. Dynamo oczekuje 20 milionów euro, a piłkarz ma preferować transfer definitywny niż przedłużenie wypożyczenia.

Feyenoord przegapił okazję na wykupienie Sebastiana Szymańskiego

Sytuacja jest dla Feyenoordu tym gorsza, że nie skorzystał z klauzuli wykupu wynoszącej 10 milionów euro, która już wygasała. Teraz musiałby zapłacić kilka milionów więcej, co prawda mniej niż Fenerbahce, ale nadal jest to "dużo za dużo". Porozumienie cały czas jest możliwe, ale mało realne. "Szymański wciąż może powiedzieć "tak" nowej propozycji wypożyczenia, ale jego menedżment zdecydowanie to odradza" - zaznaczył portal 1908.nl.

Sebastian Szymański w minionym sezonie rozegrał 40 meczów w barwach Feyenoordu, zdobył w nich 10 bramek i zaliczył siedem asyst. Jego zespół zdobył mistrzostwo kraju, które dla Polaka było pierwszym zagranicznym trofeum, dotarł także do ćwierćfinału Ligi Europy.