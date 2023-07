Media: Zwrot ws. Sebastiana Szymańskiego. Oferta przyjęta, został tylko podpis

Sebastian Szymański od roku występuje w Feyenoordzie Rotterdam. Do holenderskiego klubu trafił na zasadzie wypożyczenia z Dynama Moskwa, kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Wówczas FIFA zezwoliła piłkarzom z rosyjskich i ukraińskich drużyn na przejście do innych zespołów. Polak skorzystał z tej możliwości. Teraz wiele wskazuje na to, że będzie kontynuował karierę w Rotterdamie, choć jeszcze kilka dni temu media informowały o tym, że najprawdopodobniej opuści klub.

Sebastian Szymański zostanie w Holandii? Zwrot ws. przyszłości pomocnika

Na początku tygodnia portal 1908.nl przekazał informację o dodatkowych żądaniach finansowych otoczenia piłkarza wobec klubu. Agenci Szymańskiego mieli zażądać od władz Feyenoordu tego, aby Polak zarabiał dwa miliony euro netto, na co z kolei nie mógł pozwolić sobie klub. Wydawało się więc, że 24-latek opuści Holandię.

W środę 5 lipca ten sam portal przekazał informację o dogadaniu się obu stron w sprawie finansów. "W tym tygodniu, po ponownych żądaniach, klub osiągnął porozumienie w sprawach finansowych, aby ponownie wypożyczyć gracza" - czytamy. Według tego medium część żądań została uchylona.

Porozumienie oznacza, że do pozostania Szymańskiego w Feyenoordzie brakuje tylko podpisu pomocnika. To powinna być tylko formalność - piłkarz wielokrotnie deklarował, że chciałby zostać w Rotterdamie.

Szymański w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań w barwach holenderskiej drużyny. 24-latek zdobył dziesięć bramek i zanotował 7 asyst, a jego zespół został mistrzem kraju. Wystąpił też w dziewięciu meczach reprezentacji Polski, w tym dwóch na mundialu w Katarze.