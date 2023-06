Leo Messi zatrzymany przez policję. Nie chcieli go wpuścić do kraju [WIDEO]

Reprezentacja Argentyny w czerwcu rozegra dwa mecze towarzyskie. Pierwszym rywalem będzie Australia. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek w Pekinie. W związku z tym zawodnicy polecieli już do stolicy Chin. Wśród nich nie zabrakło oczywiście Leo Messiego.

Leo Messi zatrzymany na lotnisku. Wszystko przez brak wizy

Na lotnisku Argentyńczyk wpadł w tarapaty i został zatrzymany przez policję. Jak donosi Tribuna.com, napastnik udał się do Pekinu z hiszpańskim paszportem. Obywatele tego kraju nie mogą podróżować do Chin bez wcześniejszego otrzymania wizy. Messi nie był tego świadom i poleciał bez wymaganych dokumentów. Jeśli piłkarz wziąłby ze sobą paszport argentyński, to uniknąłby wszelkich problemów, ponieważ daje on prawo do odwiedzenia Chin bez posiadania wizy.

Bariera językowa utrudniała Argentyńczykowi wytłumaczenie się chińskim policjantom, ale ostatecznie wszystko zakończyło się dobrze. Messi w trybie przyspieszonym otrzymał potrzebną wizę i będzie gotowy go gry w nadchodzącym meczu z Australią. Po tym spotkaniu Argentyńczyków czeka jeszcze rywalizacja z Indonezją. To starcie zaplanowane jest na 19 czerwca.

Leo Messi znalazł nowy klub

W ostatnim czasie przyszłość Leo Messiego była jednym z głównych tematów w mediach. Piłkarz po rozłące z PSG rozglądał się za nowym klubem. Walczyła o niego FC Barcelona, ale ostatecznie trafi do Interu Miami. Zdaniem mediów napastnik ma zarabiać w nowym klubie aż 43 miliony funtów rocznie. - Miałem oferty z innych europejskich klubów, ale nawet ich nie analizowałem. Gdy sprawa z Barceloną nie wyszła, to potrzebowałem odejścia od europejskiej piłki. Chcę żyć w inny sposób, grając w MLS i o wiele bardziej cieszyć się każdym kolejnym dniem - powiedział Messi na temat przejścia do Interu Miami.