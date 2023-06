Po bardzo dobrej jesieni i słabiutkiej wiośnie Widzew Łódź zakończył sezon 2022/23 na 12. miejscu w tabeli ekstraklasy. W Łodzi nie ukrywają, że po słabej rundzie zamierzają solidnie zadziałać na rynku transferowym, by nie mieć problemów na starcie nowych rozgrywek. Wiele wskazuje na to, że na początku nowego tygodnia Widzew zdoła dopiąć pierwszy letni transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski ujawnia: Już nikt mi tego nie zabierze

Pierwszy transfer Widzewa blisko! Dawid Tkacz o krok od klubu z Łodzi

Łódzki klub w niedzielę po południu zapowiedział transfer tradycyjnym rebusem w mediach społecznościowych. Według informacji Sport.pl wynika, że bliski podpisania kontraktu z Widzewem jest młodzieżowy reprezentant Polski - Dawid Tkacz z Górnika Łęczna.

Widzew planuje latem po jednym solidnym wzmocnieniu do każdej z formacji, ale też chce ściągnąć dwóch młodzieżowców, z którymi w Łodzi są wciąż ogromne problemy. Jednym z nich ma być właśnie Tkacz, którego kontrakt z Górnikiem Łęczna wygasa z końcem czerwca 2023 roku.

Według naszych informacji transfer jest bliski finalizacji, a wszystkiemu pomaga fakt, że Tkacz przechodzi rehabilitację po kontuzji kolana właśnie w Łodzi i to w klinice profesora Domżalskiego Sporto, z którą współpracuje także Widzew. Wygląda na to, że klub z Łodzi po prostu już Tkacza stamtąd nie wypuści.

Skąd oni się wzięli? Na stulecie klubu małe miasto z Małopolski cieszy się ekstraklasą

Kwestia operacji i rehabilitacji Tkacza była jedną z przyczyn, która zaogniła negocjacje ws. nowego kontraktu na linii Dawid Tkacz - Górnik Łęczna, którego piłkarz jest wychowankiem. I tak trwały one bardzo długo i wcale nie zmierzały do szczęśliwego końca ze względu na rozbieżności co do klauzuli odstępnego, ale sprawa zdrowia młodzieżowego reprezentanta Polski mogła okazać się "gwoździem do trumny" tych rozmów.

18-letni Tkacz jest etatowym reprezentantem Polski w tej kategorii wiekowej, a w ekstraklasie zadebiutował w wieku zaledwie 16 lat w lipcu 2021 roku. W zeszłym sezonie był ważnym młodzieżowcem Górnika Łęczna - rozegrał 30 meczów w I lidze oraz 5 w Pucharze Polski. Zdobył w nich pięć goli i zaliczył jedną asystę. Jego kontuzja nie powinna być większym problemem, bo rehabilitacja zmierza w dobrym kierunku za około 2-3 tygodnie Tkacz powinien być do dyspozycji nowego trenera. Jako ofensywny pomocnik i młodzieżowiec powinien mieć wiele okazji do gry w drużynie Janusza Niedźwiedzia w przyszłym sezonie.

Rebus Widzewa Łódź sugeruje, że transfer jest praktycznie domknięty, choć słyszymy, że konkurencja w tej sprawie, którą musiał pokonać łódzki klub, była naprawdę spora i wciąż nie daje za wygraną. W poniedziałek cała sprawa powinna jednak się ostatecznie wyjaśnić, a na teraz wszystko wskazuje na to, że Dawid Tkacz zostanie pierwszym nowym nabytkiem Widzewa Łódź latem 2023 roku.