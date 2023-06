Tomaszewski ostro skomentował aferę ws. Marciniaka. "Idiota"

To było kilkanaście niezwykle emocjonujących godzin dla Szymona Marciniaka. Wystąpienie na konferencji "Everest" organizowanej przez prawicowego polityka Sławomira Mentzena zostało niesłusznie powiązane z politycznymi poglądami arbitra. Sprawą bardzo szybko zajęła się UEFA, a zagraniczne media zaczęły nagonkę. Groziło mu nawet odebranie finału Ligi Mistrzów, jednakże po wezwaniach z PZPN, ministra sportu i innych źródeł, a także oświadczeniu Marciniaka, organizacja utrzymała status sprzed konferencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest kolejny chętny do walki z Mamedem. "Pokonać legendę i stać się legendą"

Tomaszewski grzmi ws. Marciniaka. "Idiota. Powinni mnie wykluczyć ze środowiska"

Ostatecznie Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów, który odbędzie się 10 czerwca, a zagrają w nim Manchester City i Inter Mediolan. Jak ocenia Tomasz Redwan, ekspert od marketingu sportowego, sprawa w najbliższych czasach może wrócić, ale nie ze strony UEFA czy samego Marciniaka. - Niektórzy będą próbowali mu jeszcze podskoczyć później. Małe pieski zawsze szczekają. Nie powinien dawać się prowokować - stwierdził w rozmowie ze Sport.pl.

Wielki powrót do ekstraklasy stał się faktem! Poznaliśmy kolejnego beniaminka [WIDEO]

Zdecydowanie bardziej krytycznie całą sprawę skomentował Jan Tomaszewski, słynny bramkarz reprezentacji Polski. Bezpardonowo uderzył w UEFA, dając do zrozumienia, choć odniósł się też do Polaków.

- U nas w Polsce, w moim kraju, istnieje zawiść, zazdrość. To, że jakieś tam stowarzyszenie, ich nazwy nie chcę wymieniać, złożyło zawiadomienie, donos, czy wniosek do UEFA, to miało pełne prawo. Bo żyjemy w demokratycznym kraju i każdy ma prawo się wypowiedzieć. Natomiast dziwi mnie jakiś idiota, powtarzam, idiota z UEFA, który potraktował tę sprawę poważnie - grzmiał Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

A potem wcale nie było lżej. Były bramkarz porównał sytuację Marciniaka ze swoją. - Spotykałem się w więzieniach, domach poprawczych, w szpitalach, hospicjach, różnych warunkach społecznych. To mnie już powinni dawno wykluczyć ze środowiska. Ale ja się pytam, czy ja tam działam? Czy Marciniak działał? Czy Marciniak się wypowiadał? Czy był tam? Jeśli był tam, przedstawił swoje stanowisko na forum publicznym i w pełni się to zgadza, że jest apolityczny. Ale wypowiedzieć swoje zdanie mogę w każdym towarzystwie. Tylko jeszcze raz podkreślam, jakiś idiota z UEFA przyjął to i powiedział, będzie z tego sprawa - zakończył wątek Marciniaka.

Dobre wieści dla Igi Świątek. Na to właśnie czeka. Sabalenka pod presją

Chwilę później przeszedł do wątku prac UEFA i podkreślił, że powinna zająć się sprawami ważniejszymi, tu podał przykład problemów finansowych FC Barcelony.