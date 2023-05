Wstrząsające słowa legendy holenderskiej piłki. "Moje serce jest w 45 proc. martwe"

Marc Overmars to legenda holenderskiej piłki nożnej. W reprezentacji narodowej wystąpił 86 razy i zdobył 17 bramek. Dwukrotnie z kolegami z reprezentacji dotarł do półfinału mistrzostw Europy (2000,2004). W karierze klubowej reprezentował m.in. Ajax Amsterdam, Arsenal czy też FC Barcelonę. W 2004 roku z powodu kontuzji kolana ogłosił zakończenie kariery. Cztery lata później wrócił na jeden sezon na boiska, aby pomóc drużynie Go Ahead Eagles, której jest wychowankiem. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został działaczem. Obecnie pracuje w drużynie z Antwerpii.

Marc Overmars nie owijał w bawełnę. "Moje serce jest w 45-procentach martwe"

W grudniu 2022 roku Overmars przeszedł udar mózgu. Mimo to wciąż pozostaje aktywny zawodowo i jak sam mówi, nie wyobraża sobie życia bez pracy. W rozmowie z "Het LaatsteNieuws" wyjawił, jak wygląda jego życie po chorobie. - Muszę złapać oddech, kiedy dużo mówię, a skupienie się wymaga energii - przyznał.

Holender wyjawił smutną informację dotyczącą jego serca. - Moje serce jest martwe w 45%. Ale nie powinniście mi współczuć. Jestem szczęśliwym człowiekiem, tylko muszę rozdzielić swoją energię najlepiej, jak potrafię.

Mimo problemów zdrowotnych 50-latek wciąż pracuje w Antwerpii. - Jeśli w porządku obrad są ważne punkty lub spotkania, skupiam się na nich. Mogę dojść do siebie następnego dnia. Wolałbym tu umrzeć, niż nic nie robić - przyznał szczerze były piłkarz.

Legendarny skrzydłowy wyjawił, że często spotyka się z pytaniami, jak radzi sobie po udarze. Porównuje to do... złamania nogi. - Często odpowiadam, że ze złamaniem nogi można sobie poradzić. Cztery razy miałem kontuzje nogi, ale to inne urazy. Teraz muszę się oszczędzać - zauważył.