Kiwior zabrał głos po kapitalnym występie. Odpowiedział legendzie w najlepszy sposób

Spotkanie nie najlepiej rozpoczęło się zarówno dla gości, jak i samego Kiwiora. Już w 7. minucie reprezentant Polski zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Arbiter błyskawicznie wskazał na jedenastkę. Po konsultacji z sędziami VAR odwołał jednak decyzję. Siedem minut później Martin Odegaard oddał fantastyczny strzał zza pola karnego i dał prowadzenie Arsenalowi. Wynik utrzymywał się aż do 71 minuty, kiedy po nieszczęśliwej interwencji obrońcy Fabiana Schara, piłka wpadła ponownie do bramki Newcastle.

Jakub Kiwior zabrał głos po spotkaniu z Newcastle. Uderzył w Neville'a. "Ma odpowiedź"

Tuż po ostatnim gwizdku arbitra Chrisa Kavanagha Kiwior udał się na pomeczowy wywiad, podczas którego został zapytany o jego odczucia po zakończonym starciu. - Spodziewaliśmy się, że to tak może wyglądać, że to nie będzie na pewno łatwy mecz i że walka będzie trwała do samego końca. (...) Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się zgarnąć trzy punkty i zagrać na zero z tyłu. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą grę w ten sposób i będziemy razem z drużyną szli po kolejne zwycięstwa - zakomunikował w rozmowie z Viaplay.

Kiwior skomentował również sytuację z siódmej minuty, kiedy odbił piłkę ręką w polu karnym. Miał nadzieję, że sędzia odwoła podjętą decyzję. - Akurat w tej sytuacji wiedziałem, jak miałem ułożone ręce. Spodziewałem się (że sędzia cofnie decyzję - dop. red.), ale wiadomo jak to jest, arbiter ma ten ostatni wybór. Ja wiedziałem, że ten karny może być anulowany - wyjaśniał.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu legenda Manchesteru United, a aktualnie ekspert telewizyjny Gary Neville mówił w studiu Sky Sports, że jeśli piłkarze Newcastle myślą o zdobyciu bramki, to muszą grać w kierunku Kiwiora, który był najmniej doświadczony z obrońców Arsenalu. - Ma odpowiedź po meczu. Ja dopiero ocenię swój występ w domu, na spokojnie. Czeka nas miły powrót do Londynu - podsumował.

Pod wrażeniem jego gry w starciu z Newcastle byli również kibice oraz media. Było to drugie spotkanie z rzędu dla obrońcy reprezentacji Polski w Premier League. Łącznie rozegrał on już sześć meczów w koszulce londyńskiego klubu.

Po 35 rozegranych meczach Arsenal zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 81 punktów. Piłkarze Mikela Artety tracą punkt do liderującego Manchesteru City, ale mają również rozegrane jedno spotkanie więcej. Najbliższe starcie czeka ich w niedzielę 14 maja, kiedy zmierzą się z Brighton.