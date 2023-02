Po blamażu na MŚ Katar ma nowego selekcjonera. Bardzo mocne nazwisko

Reprezentacja Kataru na organizowanych przez siebie ubiegłorocznych mistrzostwach świata nie pokazała się z najlepszej strony. Wciąż aktualni mistrzowie Azji w kiepskim stylu przegrali wszystkie spotkania - z Ekwadorem, Senegalem i Holandią, będąc jednym z najsłabszych zespołów na całym turnieju. To kosztowało posadę hiszpańskiego selekcjonera Felixa Sancheza, który prowadząc Katarczyków przez pięć lat doprowadził ich m.in. do historycznego i sensacyjnego mistrzostwa Azji w 2021 roku.

Carlos Queiroz nowym selekcjonerem reprezentacji Kataru

W poniedziałek katarska federacja piłkarska QFA ogłosiła nazwisko nowego selekcjonera. Jak się okazuje, po organizacji mundialu Katarczycy wcale nie zamierzają odpuszczać, gdyż postawili na głośne nazwisko. Nowym selekcjonerem reprezentacji Kataru został doświadczony Portugalczyk Carlos Queiroz, który podpisał kontrakt obowiązujący aż do 2026 roku.

69-letni Queiroz to niezwykle doświadczony trener, pracujący w zawodzie od ponad 30 lat. Był m.in. trenerem Realu Madryt (2003-04) i asystentem Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United (2002-03, 2004-08), a do tego ma ogromne doświadczenie selekcjonerskie. Prowadził reprezentacje Portugalii (1991-93 i 2008-10), RPA (2000-02), Iranu (2011-19 i 2022), Kolumbii (2019-20) i Egiptu (2021-22), aż pięciokrotnie prowadząc je na mistrzostwach świata (2002, 2010, 2014, 2018, 2022). Po raz ostatni miało to miejsce w Katarze, gdy w ostatniej chwili objął reprezentację Iranu, z którą zdobył trzy punkty w meczach z Anglią (2:6), Walią (2:0) i USA (0:1).

Pierwszym poważnym wyzwaniem Queiroza w roli selekcjonera Kataru ma być... Złoty Puchar CONCACAF, czyli mistrzostwa Ameryki Północnej i Środkowej, na które zespół z Azji po raz drugi z rzędu otrzymał zaproszenie. Po raz pierwszy wystąpił w nim dwa lata temu, docierając aż do półfinału, gdzie nieznacznie lepsi okazali się Amerykanie. Tegoroczny Złoty Puchar CONCACAF odbędzie się w dniach 24 czerwca - 16 lipca w Stanach Zjednoczonych.