Pierwszy mecz po transferze Cristiano Ronaldo odwołany

Kilka dni temu Al Nassr oficjalnie zaprezentowało Cristiano Ronaldo w żółto-niebieskich barwach. - Jak na razie czuję się tu świetnie i jestem dumny, że podjąłem tę wielką decyzję w swojej karierze i życiu. Moja praca w Europie się skończyła - mówił on sam podczas prezentacji, na której zebrało się 25 tys. osób. Takiej samej frekwencji klub może się spodziewać podczas debiutu Portugalczyka, choć na to będzie trzeba jeszcze poczekać.

Cristiano Ronaldo nie mógł obejrzeć kolegów. Awaria stadionu w Rijadzie

Wielu liczyło, że Ronaldo zagra już 5 stycznia z Al Taee. Niepokój wprowadzili angielscy dziennikarze, którzy w ostatnich dniach przypomnieli, że jeszcze przed startem mundialu 37-latek został ukarany przez Angielski Związek Piłki Nożnej (The Football Association). Chodzi o sytuację z listopada, gdy Cristiano Ronaldo po jednym z meczów Manchesteru United wytrącił i rozbił telefon 14-letniego kibica Jake'a Hardinga, który jest w spektrum autyzmu. Matka chłopca Sarah Kelly skarżyła się, że na ręku chłopca pojawiły się siniaki. Ostatecznie Ronaldo musiał zapłacić 50 tys. funtów kary i został zawieszony na dwa mecze.

Zgodnie z regulaminem FIFA piłkarze, na których sankcje nałożyły krajowe federacje, obowiązują także po transferze do innego klubu, nawet jeśli znajduje się on w innym kraju. Ronaldo został więc zmuszony do obejrzenia meczu z wysokości trybun. A przynajmniej tak się wydawało jeszcze w czwartek rano, dopóki Al Nassr na niespełna dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem nie poinformowało, że stadion w Rijadzie uległ awarii.

"Z powodu ulewnego deszczu i warunków pogodowych wpływających na elektryczność stadionu, zostaliśmy oficjalnie poinformowani, że dzisiejszy mecz z Al Taee zostaje przełożony na 24 godziny" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Klub przeprosił też za niedogodności i "życzy bezpiecznej podróży".

Sankcje nałożone na Ronaldo będą też obowiązywać w następnej kolejce ligi arabskiej. 14 stycznia Al Nassr zmierzy się z Al Shabab, w którym na co dzień występuje Grzegorz Krychowiak. Kontrakt Ronaldo z nowym klubem będzie obowiązywał przez 2,5 roku. Na jego mocy będzie zarabiał 100 mln euro rocznie. To najwyższa gaża w historii piłki nożnej.

