Kubacki skoczył najdalej. Ale to było za mało. Brawo Stoch

Halvor Egner Granerud znów nie pokazał słabości. W kwalifikacjach w Bischofshofen znów pokazał klasę. Skoczył z obniżonej, dwunastej belki (niemal wszyscy skakali z 14.) osiągnął aż 137 metrów i zajął pierwsze miejsce. Dawida Kubackiego, który oddał najdłuższy skok w kwalifikacjach (137,5 metra), wyprzedził o 4,5 punktu. Lider Pucharu Świata dostał niższe noty ze względu na problemy przy lądowaniu.

Świetny skok Kamila Stocha.

Kamil Stoch, trzykrotny zwycięzca turnieju (w latach 2017, 2018 i 2021) skoczył świetnie - 137 metrów i został sklasyfikowany na czwartej pozycji. Cztery metry bliżej wylądował Piotr Żyła, który zdecydowanie poprawił się w porównaniu do treningów. Żyła zajął jedenaste miejsce.

Jak skakali pozostali Polacy? Najważniejsze, że cała szósta naszych zawodników zapewniła sobie awans do konkursu. Paweł Wąsek skoczył 127 metrów (nota 126,8), co dało mu 21. pozycję. Stefan Hula wylądował na 124 metrze (nota 113,8) i był 43. Natomiast 118 metrów - to wynik Jana Habdasa (nota 110,9). Awansował jako 49. zawodnik, słabszy był tylko Austriak Markus Mueller.

Jak będą wyglądać polskie pary w konkursie? Jedna będzie z dwóch biało-czerwonych, bo Kubacki zmierzy się z Habdasem. Rywalem Stocha będzie Austriak Clemens Leitner, Piotra Żyły - Słoweniec Domen Prevc, Pawła Wąska - Austriak Jan Hoerl, a Stefana Huli - Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Czwarty konkurs rozpocznie się w piątek o godz. 16.30. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.