Rewelacja tego sezonu coraz bliżej hitowego transferu. Najnowsze doniesienia

Mychajło Mudryk to piłkarz, który imponuje dryblingiem i przeglądem pola. Dało się to zauważyć m.in. w jego występach w Lidze Mistrzów w barwach Szachtara Donieck. Przykuł on uwagę skautów czołowych klubów m.in. w Anglii. Największe zainteresowanie graczem wykazywał Arsenal, który negocjuje wykup zawodnika. Wygląda na to, że jest coraz bliżej transferu.

Mudryk bohaterem hitowego transferu

Ukrainiec skończy w czwartek 22 lata, więc wykupienie go może być inwestycją na lata. Zdaje sobie z tego sprawę Arsenal, który jest skłonny zapłacić za niego kilkadziesiąt milionów euro.

Pierwsza oferta "Kanonierów" opiewała na kwotę 65 mln euro (w tym bonusy), ale została odrzucona przez władze Szachtara. Obie strony cały czas negocjują ws. transferu. Mówi się, że mistrzowie Ukrainy liczą na więcej i mają oczekiwać nawet 85 mln euro.

Według doniesień brytyjskich mediów sam Mudryk ustalił już indywidualne warunki kontraktu z Arsenalem. Sam piłkarz też jest mocno zdecydowany, by przejść do klubu z północnego Londynu i grać w Premier League. Pozostaje jeszcze zaakceptowanie oferty przez Szachtar.

- Negocjacje trwają. Dostajemy oferty, ale nie są takie, które chcielibyśmy widzieć na naszym stole. Jesteśmy otwarci na negocjacje, gotowi do wymiany pomysłów i liczb. Jeśli się zgodzimy, niech tak zostanie. Jeśli nie, może uda się innym razem - powiedział ukraińskim mediom Serhij Pałkin, prezes Szachtara.

Ukrainiec jest także obserwowany przez Chelsea. Nie można wykluczyć, że "The Blues" także złożą za niego ofertę. Mają problem ze skutecznością i liczą, że ściągnięcie kolejnego ofensywnego piłkarza z potencjałem zdecydowanie im pomoże.

W tym sezonie Mudryk zagrał łącznie 18 meczów w barwach Szachtara (liga i LM). Strzelił w nich dziesięć goli i zanotował osiem asyst. Transfermarkt wycenia go na 40 mln euro.

Arsenal jest liderem Premier League. W tym momencie ma siedem punktów przewagi nad broniącym tytułu Manchesterem City. Londyńczycy zagrają we wtorek z trzecim w tabeli Newcastle United. "Sroki" tracą do "Kanonierów" dziewięć punktów.