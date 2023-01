PSG rozbite. Drużyna Frankowskiego odrabia straty w tabeli. Polak z golem [WIDEO]

W 17. kolejce przyszedł czas na hit rozrywek francuskiej Ligue 1. W Nowy Rok RC Lens podjęło na swoim obiekcie Paris Saint-Germain w starciu wicelidera z liderem rozgrywek. W poprzednim sezonie oba spotkania między tymi drużynami zakończyły się remisem 1:1. W bieżących rozgrywkach obie ekipy przed tym meczem dzieliło siedem punktów w tabeli. Klasycznie już w pierwszym składzie gospodarzy wybiegł Przemysław Frankowski, który jest nieodzownym elementem swojej drużyny od przejścia do niej latem 2021 roku. Z kolei Paryżanie nie mogli liczyć m.in. na Leo Messiego, który jeszcze odpoczywa po mistrzostwach świata w Katarze oraz Neymara, który otrzymał czerwoną kartkę w poprzedniej kolejce przeciwko Strasbourgowi.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zasłużona i pewna wygrana RC Lens z PSG

Spotkanie nie mogło się lepiej zacząć dla gospodarzy i Przemysława Frankowskiego. W 5. minucie spotkania posłana została długa piłka na lewe skrzydło do Massadio Haidary, ten z pierwszej piłki próbował dośrodkowywać, bądź lobować i zrobił to w taki sposób, że zmusił do interwencji Gianlugiego Donnarummę. Włoch jednak odbił piłkę prosto na piąty metr pod nogi Przemysława Frankowskiego, który wpakował ją do siatki i dał błyskawiczne prowadzenie drużynie Francka Haise. Było to premierowe trafienie 27-latka w bieżącym sezonie.

Gospodarze nie cieszyli się długo z prowadzenia, bo już trzy minuty później na tablicy wyników zagościł remis 1:1. Mukiele dośrodkował w pole karne, Brice Samba nie złapał dobrze piłki, do tej dopadł Ekitike i doprowadził do wyrównania.

RC Lens na ponowne prowadzenie wyszło już w 28. minucie. Seko Fofana znakomicie urwał się zawodnikom PSG i posłał genialną prostopadłą piłkę do Loisa Opendy, który zwodem położył Marquinhosa i pokonał Donnarummę i trafił na 2:1. Ten wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy gospodarze zadali ostatni i decydujący cios. Openda do znakomitego gola dołożył jeszcze lepszą asystę. Podaniem piętką obsłużył Alexisa Claude-Maurice'a, który dopadł do piłki wśród zaskoczonej całą sytuacją obrony PSG i w 48. minucie strzelił na 3:1.

Po tym trafieniu piłkarze Francka Haise kontrolowali wydarzenia na boisku i wychodzili z groźnymi kontratakami, ale brakowało w nich lepszego podania, albo wykończenia. Z kolei u Paryżan starał się Kylian Mbappe, ale był osamotniony i musiał zmagać się z Przemysławem Frankowskim, który starał mu się uprzykrzać zadanie przez 90 minut. I robił to na tyle dobrze, że gwiazda PSG zakończyła mecz bez bramki i asysty.

RC Lens - PSG 3:1

Bramki: 5' Frankowski, 28' Openda, 48' Claude-Maurice - 8' Ekitike.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Po niedzielnej porażce PSG pozostaje liderem francuskich rozgrywek, ale ich przewaga nad RC Lens wynosi już tylko cztery punkty. Kolejne spotkania obie drużyny rozegrają 11 stycznia. PSG podejmie wtedy Anges na swoim obiekcie, a drużyna Przemysława Frankowskiego zagra na wyjeździe ze Strasbourgiem.