Szewczenko przeżył rosyjski atak. "Byłem bardzo blisko"

Andrij Szewczenko to wybitny reprezentant Ukrainy, w której barwach wystąpił 111 razy i strzelił 48 goli. Były piłkarz udzielił wywiadu angielskiemu Sky Sports, gdzie opowiedział o ogarniętej wojną Ukrainie. Szkoleniowiec oznajmił, że podczas ostatniego pobytu w rodzimym kraju omal nie zginął.

Andrij Szewczenko o wojnie w Ukrainie

Szewczenko był w Kijowie dwa tygodnie temu, kiedy spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, apelując do agencji pomocowych i zachodnich rządów o więcej generatorów elektrycznych, aby zmniejszyć liczbę przerw w dostawach prądu w kraju. Spowodowane było to faktem, że siły rosyjskie zaatakowały w ostatnich tygodniach zakłady użyteczności publicznej w wielu ukraińskich miastach, próbując przełamać opór Ukrainy. Podczas tego spotkania Szewczenko był w pobliżu miejsca uderzenia pocisku wystrzelonego przez jeden z rosyjskich dronów.

- Byłem bardzo blisko jednego wybuchu, około 2 km od miejsca uderzenia pocisku. Jeden z centralnych generatorów elektrycznych został trafiony, jak wszyscy wiemy, Rosjanie próbują uderzyć w najważniejszą infrastrukturę. Odczucie po wybuchu było bardzo silne - opowiedział Ukrainiec angielskiej stacji.

Zapytany, jak przerażające było to przeżycie dla niego i innych Ukraińców, Szewczenko spokojnie odpowiedział - Kiedy przebywam w strefie działań wojennych, wiem, że to się może wydarzyć. - po czym dodał. - To niesamowite uczucie, kiedy się tam idzie. Ludzie cierpią, ale są bardzo zjednoczeni. Wiemy, co musimy zrobić, wiemy, jak przetrwać, wiemy, że musimy się zjednoczyć - oznajmił.

Andrij Szewczenko był wybitnym napastnikiem, ale wciąż nie do końca wiadomo, jakim jest trenerem. Wiadomo za to, że nadal jego zatrudnienie rozważa Cezary Kulesza. "Kontaktowali się z otoczeniem Szewczenki" - poinformował na Twitterze Tomasz Ćwiąkała z Canal +. Teraz nowe informacje podaje TVP Sport.

- Szewczenko prawdopodobnie będzie się starać o funkcję prezesa ukraińskiej federacji piłkarskiej, a co więcej, został nominowany do członkostwa w tamtejszym komitecie olimpijskim. Niewykluczone, że Szewczenko zmieni zdanie, aczkolwiek obecnie jest mało prawdopodobne, że zastąpi Michniewicza właśnie ze względu na możliwość objęcia obu powyższych funkcji - czytamy.