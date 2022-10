Brutalne pobicie w centrum Warszawy po meczu Ligi Mistrzów

Cała sytuacja miała miejsce po spotkaniu Szachtara Donieck z Celtikiem Glasgow, które zostało rozegrane 14 września bieżącego roku. Wtedy czterech dorosłych mężczyzn zaatakowała wracającego z meczu 36-latka. Cała sytuacja została zarejestrowana przez system miejskiego monitoringu, a teraz informuje o tym stołeczna policja publikując film ze zdarzenia oraz zdjęcie z aresztowania podejrzanych.

Czterech mężczyzn zatrzymanych za pobicie. Grozi im kara do 12 lat więzienia

- Do zdarzenia doszło w centrum miasta po meczu piłkarskim Szachtara Donieck z Celtikiem Glasgow. Czterech mężczyzn w wieku od 19 do 23 sympatyzujących z innym klubem zaatakowało i brutalnie pobiło wracającego z meczu 36-latka. Napastnicy podbiegli do pokrzywdzonego, rzucili się na niego, zaczęli go kopać, szarpać i uderzać pięściami, po czym zdarli z niego klubową koszulkę, zabrali szalik i uciekli. Ofiara z poważnymi obrażeniami głowy i twarzy trafiła do szpitala - relacjonuje podinsp. Robert Szumiata, rzecznik prasowy śródmiejskiej policji.

Działania policjantów ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu doprowadziły do zatrzymania wszystkich osób podejrzanych o to przestępstwo. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech z czterech zatrzymanych mężczyzn. Za rozbój kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności.

Warto przypomnieć, że Szachtar Donieck rozgrywa spotkania w europejskich pucharach na stadionie Legii Warszawa z powodu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, która miała miejsce 24 lutego bieżącego roku.