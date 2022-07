Dziennikarz zadał pytanie Lewandowskiemu. "Dziękuję Bogu, że pozwolił mi to przeżyć"

FC Barcelona obecnie przebywa na zgrupowaniu w USA, gdzie w następnym towarzyskim starciu piłkarze Xaviego zmierzą się z Juventusem. Przed starciem z włoskim klubem zdecydowano się na organizację konferencji prasowej, na której pojawili się Xavi i Robert Lewandowski.

Dziennikarz zdał pytanie Robertowi Lewandowskiemu, a później... podziękował Bogu

Pytania zadawane przez dziennikarzy miały różny charakter. Dla niektórych wydarzenie okazało się bardzo dużym przeżyciem. Zwłaszcza dla redaktora jednego z wenezuelskich portali sportowych. Podczas konferencji Tomy Arguelles zadał pytanie Lewandowskiemu o wpływ jego współpracy z Jospem Guardiolą w Bayernie Monachium na dostosowanie się do stylu gry Barcelony.

- Dzięki niemu łatwiej mi się zaadaptować do nowego stylu gry, bo on zmienił moje podejście do taktyki i w ogóle futbolu. Gole są dla mnie ważne, ale istotniejsze są trofea drużyny - odparł reprezentant Polski.

Dziennikarz po konferencji prasowej zamieścił natomiast za pośrednictwem mediów społecznościowych wpis, w którym podziękował Bogu za możliwość przeżycia tej chwili i emocjonowania się piłką nożną.

- Możliwość przeprowadzenia wywiadu z Robertem Lewandowski, teraz w FC Barcelonie. Opowiedział nam o jego adaptacji w klubie i jaki wpływ na niego miała praca z Pepem Guardiolą w Bayernie Monachium. Dziękuję Bogu, dziennikarstwu i piłce nożnej, że pozwoliły mi to przeżyć - napisał.

Robert Lewandowski ma już natomiast za sobą debiut w barwach Barcelony. Reprezentant Polski wystąpił w wygranym przez "Dumę Katalonii" 1:0 meczu towarzyskim z Realem Madryt. - Mimo że to był tylko mecz towarzyski, El Clasico to El Clasico. Zawsze jest to inny, wyjątkowy mecz. Czujemy, że coś dobrego jest przed nami - powiedział po meczu polski napastnik.