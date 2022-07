Pogba z Barceloną nie zagra. Nowy klub, stare problemy. Przerwa

Kilka dni temu Juventus ograł 2:0 meksykański klub Guadalajara. W sparingu wystąpił Paul Pogba, dla którego był to pierwszy mecz w biało-czarnej koszulce po sześciu latach przerwy, podczas których reprezentował Manchester United. Ale choć Juve już w środę 27 lipca zmierzy się z Barceloną, to Francuza nie zobaczymy w tym meczu.

Juventus udał się do Teksasu na mecz, ale Pogba pozostał w Kalifornii, gdzie przejdzie zabieg. Jak informuje "Tuttosport", Pogba uszkodził łąkotkę w prawym kolanie i będzie teraz pauzował co najmniej trzy, a może nawet cztery tygodnie. To oznacza, że opuści początek sezonu. A 1. kolejka Serie A - już 15 sierpnia - Juve zmierzy się z Sassuolo. Możliwe także, że Pogba nie zagra nawet we wrześniowym meczu Ligi Mistrzów.

Na początku lipca Pogba podpisał czteroletnią umowę z Juve, na mocy której ma zarabiać około ośmiu milionów euro netto za sezon. Za podpis na kontrakcie otrzymał 2,5 miliona euro. Kibice Juventusu są podekscytowani transferem pomocnika. Bardziej niż o jego formę, boją się o jego zdrowie, bo w ostatnich latach często łapał kontuzje.

Dziwny transfer Pogby

Pogba po raz pierwszy trafił do Juventusu w 2012 r., gdy był jeszcze niechcianym w Manchesterze United talentem. Wówczas Mino Raiola, niedawno zmarły agent piłkarski, naciskał na władze angielskiego klubu, aby zapewniły Pogbie suty - jak na jego wiek - kontrakt. Sir Alex Ferguson, ówczesny trener Manchesteru, odradzał przedłużania umowy, więc Raiola związał pomocnika na zasadach wolnego transferu z Juve.

Cztery lata później Juventus sprzedał Pogbę do United za 105 milionów euro, co było wówczas transferowym rekordem świata. 1 lipca 2022 roku wygasła jego umowa z MU, więc trafił do Juve znowu na zasadzie wolnego transferu.

To bardzo nietypowa transakcja. Fani Manchesteru odetchnęli z ulgą, że pozbyli się zawodzącego gwiazdora, a kibicom Juve mocniej zabiło serce, bo wrócił piłkarz, z którym kojarzą sukcesy.

"Choć nasze drogi się rozeszły, nigdy tak naprawdę o sobie nie zapomnieliśmy. Tysiące przygód w końcu przyprowadziły cię z powrotem do domu. Paul Pogba wrócił do Turynu. Odszedł jako chłopiec, wraca jako mężczyzna i mistrz. Ale jest jedna rzecz, która się nie zmieniła. To silna chęć ponownego pisania niezapomnianych kart historii klubu. Pogba wrócił i nie moglibyśmy być szczęśliwsi" - czytamy w oficjalnym komunikacie Juventusu.