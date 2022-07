Robert Lewandowski konkretnie po debiucie w meczu z Realem Madryt

- Mimo że to był tylko mecz towarzyski, El Clasico to El Clasico. Zawsze jest to inny, wyjątkowy mecz. Czujemy, że coś dobrego jest przed nami - mówił po nieoficjalnym debiucie w barwach FC Barcelony Robert Lewandowski, którego drużyna pokonała Real Madryt 1:0.

