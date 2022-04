Jeden mecz, dwa turnieje. UEFA i FIFA rozwiązują problem Ukrainy

Mecz Szkocji z Ukrainą w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata miał się odbyć w marcu, ale został przesunięty. FIFA i UEFA rozważają scenariusz, według którego ten mecz zaplanowany na czerwiec będzie równocześnie zaliczany do Ligi Narodów - informuje "The Sun".

