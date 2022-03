Jest przyczyna śmierci Josepha Kabungo. "Kłamstwo. Można być zszokowanym"

Przypomnijmy - reprezentacja Nigerii we wtorkowy wieczór zremisowała u siebie z Ghaną 1:1 w rewanżowym meczu w finale finale kwalifikacji do mistrzostw świata w Katarze. Dzięki bezbramkowemu remisowi w pierwszym starciu, to Ghana awansowała na mundial, a Nigeria nie zagra w nim po raz pierwszy od 16 lat. To bardzo rozwścieczyło kibiców z Nigerii, którzy po meczu wtargnęli na boisko i zaczęli niszczyć wiele rzeczy.

Kabungo zmarł wskutek zatrzymania akcji serca

Chuligani zaczęli niszczyć stadion - od ławek po billboardy reklamowe. Zaczepiali też piłkarzy i chłopców do podawania piłek. Policjanci, by zatrzymać bandytów, musieli używać gazu łzawiącego. Zawodnicy obu drużyn musieli schronić się w szatniach.

Niestety okazało się, że są ofiary śmiertelne. Zmarł Josephie Kabungo, oficer medyczny tego spotkania, lekarz FIFA. Wiele plotek mówiło o tym, że Kabungo zmarł wskutek pobicia przez nigeryjskich kibiców. Okazały się jednak one nieprawdziwe.

Nigeryjski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Kabungo zmarł wskutek zatrzymania akcji serca. Zmarły został znaleziony w pobliżu szatni reprezentacji Ghany - czytamy na stronie Goal.com.

- Jesteśmy strasznie zszokowani tym smutnym rozwojem sytuacji. NFF współczuje światowemu futbolowi Fifa, Konfederacji Futbolu Afrykańskiego, Zambijskiemu Związkowi Piłki Nożnej i rodzinie dr Kabungo w związku z jego nagłym odejściem. Jego śmierć bardzo nas boli - mówi Mohamed Sanusi, sekretarz generalny Nigerii.

On również potwierdził przyczynę śmierci Kabungo.

- Ważne jest, by przedstawić fakty takimi, jakie są. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez naszego oficera medycznego, doktora Onimisi Ozi Salamiego, który został wyznaczony przez FIFA na oficera medycznego, doktor Kabungo został znaleziony w pobliżu szatni drużyny z Ghany i próbował złapać oddech. Został zawieziony do szpitala, ale tam zmarł - dodał Mohamed Sanusi.

Świadkiem tragedii był też Dixon Adol Okello, oficer bezpieczeństwa FIFA z Ugandy.

- Próbowaliśmy go tam wtedy reanimować, ale kiedy okazało się, że to nie działało, to wzięliśmy go do karetki. To bardzo smutny incydent i można być zszokowanym, że niektóre osoby w straszny sposób podchodziły do całej sprawy, mówiąc, że został pobity przez fanów. To jest kłamstwo. Zmarł w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca - przyznał Dixon Adol Okello.

- Składamy najszersze kondolencje rodzinie dr Kabungo i całej rodzinie piłkarskiej. Na ten moment jest zbyt wcześnie, aby zagłębiać się w szczegóły przyczyny jego śmierci, ale będziemy czekać na pełny raport CAF i FIFA na temat tego, co dokładnie się wydarzyło - napisał Andrew Kamanga, prezes zambijskiej federacji piłkarskiej.