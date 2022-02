Boniek zabrał głos ws. oświadczenia piłkarzy. Dostał kontrę od dziennikarza

Cezary Kulesza w sobotnie przedpołudnie poinformował na Twitterze, że reprezentacja Polski nie rozegra meczu barażowego o mistrzostwa świata w Katarze. "Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowiska" – napisał prezes PZPN.

Takie samo stanowisko zajęli piłkarze reprezentacji Polski. Wystosowali oni wspólne oświadczenie. "My, piłkarze reprezentacji Polski, wspólnie z PZPN podjęliśmy decyzję, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę nie zamierzamy wystąpić w barażowym meczu z Rosją. Nie jest to łatwa decyzja, ale w życiu są ważniejsze sprawy niż piłka nożna. Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i naszym Przyjacielem z reprezentacji Tomkiem Kędziorą, który wraz z rodziną wciąż przebywa w Kijowie" – czytamy w komunikacie. W swoich mediach społecznościowych oświadczenie zamieścili Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak czy Matty Cash.

Bonie o oświadczeniu piłkarzy. "Brawo"

Oświadczenie, które wydali piłkarze, skomentował również Zbigniew Boniek. "Czasami piłkarze są szybsi i mądrzejsi, brawo" – napisał były prezes PZPN-u, zamieszczając angielską wersję oświadczenia. Boniek został jednak szybko skontrowany przez dziennikarza TVP, Jacka Kurowskiego. "Ktoś musi. Przy miękkim stanowisku UEFA i kompromitującym podejściu FIFA ktoś musi powiedzieć NIE, WYSTARCZY, DOŚĆ" – napisał dziennikarz.

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Bońka i jego komentarzami odnośnie sytuacji na Ukrainie spadło sporo krytyki. Przypomnijmy, że jest on wiceprezydentem UEFA. Europejska centrala nałożyła bardzo łagodne sankcje na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę. W zasadzie jedyną konsekwencją było przeniesienie finału Ligi Mistrzów z Sankt Petersburga do Paryża. UEFA zadecydowała także, że zarówno mecze Rosji jak i Ukrainy będą odbywały się na neutralnym gruncie. Dotyczy to rozgrywek klubowych i międzypaństwowych. Według informacji medialnych UEFA wkrótce może zerwać umowę sponsorską z Gazpromem.