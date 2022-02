Światowe media reagują na decyzję o rezygnacji gry z Rosją. "Ogromna presja na Infantino"

PZPN i reprezentanci Polski w sobotni poranek przekazali, że nie zamierzają rozegrać z Rosją barażowego meczu o udział w mistrzostwach świata Katar 2022. To oczywiście reakcja na atak wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Spotkanie miało odbyć się 24 marca w Moskwie. Robert Lewandowski i jego koledzy zdecydowanie nie wyobrażają sobie jednak starcia z Rosjanami, gdy ci rozpętali okrutną wojnę.

"My, piłkarze reprezentacji Polski, wspólnie z PZPN podjęliśmy decyzję, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainie nie zamierzamy wystąpić w barażowym meczu z Rosją. Nie jest to łatwa decyzja, ale są w życiu sprawy ważniejsze niż piłka nożna. Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i naszym Przyjacielem z reprezentacji Tomkiem Kędziorą, który wraz z rodziną wciąż przebywa w Kijowie" - czytamy w oświadczeniu piłkarzy.

Decyzją PZPN oraz polskich piłkarzy żyją media na całym świecie. Jako najważniejszy sportowy news dnia opisują go m.in. Sky Sports, BBC, Guardian, "Sport Bild", "L'Equipe", czy "Marca". Uznany dziennikarz "The Associated Press" Rob Harris, zwrócił uwagę, że stanowisko Polaków może mieć wpływ na decyzje FIFA, która ku oburzeniu sportowego środowiska, nadal nie wyciągnęła poważnych konsekwencji wobec Rosji.

"Ogromna presja na Gianniego Infantino z Polski, która mówi FIFA, że nie chce grać z Rosją w meczu barażowym eliminacji do mistrzostw świata" - napisał Harris. W podobnym tonie wypowiedział się dziennikarz "The Independent" Miguel Delaney.

"Polska odmawia gry z Rosją w meczu play-off - ogromny ból głowy dla FIFA po wczorajszym słabym oświadczeniu" - czytamy we wpisie na Twitterze.

"UEFA i FIFA powinny zgodzić się na całkowite usunięcie Rosji z kwalifikacji do mistrzostw Świata. Miejsce w barażach z Polską może zająć Słowacja (która w grupie pierwszej rundy zajęła trzecie miejsce - Chorwacja wygrała grupę z Rosją na drugim miejscu)" - to natomiast opinia brytyjskiego pisarza Dr Rakiba Ehsana.

Prezes FIFA Gianni Infantino jak na razie unika konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące ataku Rosji na Ukrainę. Sytuacja może jednak się zmienić w ciągu najbliższych godzin, gdyż w ślady Polaków poszli właśnie Szwedzi. Tamtejsza federacja także zapowiedziała, że reprezentacja Szwecji nie zamierza rozgrywać meczu z Rosją, do którego miałoby dojść w Marcu.

Polacy liczą, że także czeska federacja zdecyduje się na bojkot meczu z Rosją. PZPN ma nakłaniać do tego naszych sąsiadów. Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazał, że w sprawę zaangażowali się premier Mateusz Morawiecki, a także minister sportu Kamil Bortniczuk.

