Milik strzelił dwie bramki. UEFA wszczyna postępowanie meczu Marsylii

"Arkadiusz Milik obudził Marsylię", "mąż opatrznościowy Marsylii" - Francuzi są zachwyceni występem polskiego napastnika z Karabachem Agdam (3:1) w Lidze Konferencji Europy.

Milik strzelił dwa gole w trzy minuty tuż przed przerwą, czym znacznie przybliżył Marsylię do awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Polski napastnik został zmieniony w 68. minucie, choć ewidentnie był zły z tego powodu, co uchwyciły kamery telewizyjne. Ale faktem pozostaje, że znajduje się w znakomitej formie: na początku lutego strzelił hat-tricka w meczu z Angers (5:2), a w ostatniej kolejce dał OM zwycięstwo piękną przewrotką w starciu z Metz kilka minut po wejściu na boisko (2:1). I Francuzi nie mają wątpliwości, że to on był najlepszym piłkarzem ekipy Jorge Sampaolego.

Po meczu sporo mówi się nie tylko o Miliku i wygranej jego drużyny. Sukces przyćmiła bowiem UEFA, która ogłosiła właśnie, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec francuskiego klubu. To pokłosie transparentów o treści stanowiącej manifestację polityczną, które pojawiły się na trybunach podczas spotkania z azerską ekipą.

Kibice Marsylii umieścili na transparentach napisy wrogie Azerbejdżanowi i zestawili je z barwami Armenii. To ewidentne nawiązanie do konfliktu między oboma państwami. Półtora roku temu doszło do starć wojsk azerskich i armeńskich w rejonie Górnego Karabachu.

Zgodnie z przepisami, UEFA zakazuje tego typu manifestacji politycznych podczas meczów. W związku z tym Olympique może oczekiwać kary. Mało prawdopodobny jest walkower. Wszystko może zakończyć się wysoką karą finansową dla klubu oraz kolejny domowy mecz bez udziału publiczności.

Rewanż Marsylii z Karabachem Agdam na wyjeździe w czwartek 24 lutego o 18:45. W 1/8 finału na zwycięzców ośmiu par czekają już zwycięzcy grup Ligi Konferencji Europy. To LASK Linz, KAA Gent, AS Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC Kopenhaga, Stade Rennes oraz FC Basel - to potencjalni rywale Marsylii.