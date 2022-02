Zlikwidowano 103-letni polski klub piłkarski. Kibice publikują "listę hańby". "Nielegalne"

Czuwaj Przemyśl to klub, który w 2018 roku świętował stulecie istnienia. Swego czasu funkcjonowało w nim ponad 10 sekcji, łącznie z takimi, jak boks, hokej, koszykówka, pływanie, łucznictwo czy sekcja motocyklowa. Zawsze jednak najważniejsza w nim była piłka nożna.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieczysta sunie w górę. Odważna deklaracja Peszki

I to tylko ona pozostała klubowi w ostatnich kilkunastu latach. Wszystko przez przemiany statutowe, przekształcenia i wielkie problemy finansowe. W ostatnich latach za funkcjonowanie klubu odpowiadało stowarzyszenie Czuwaj Wiaro Przemyśl.

Jacek Kurski poniósł porażkę, ale TVP ma jeszcze asa w rękawie

- Lepiej finansowo stoją od nas wiejskie kluby. Mamy kilku piłkarzy, którzy wiedzą, jak się gra, ale brakuje im szczęścia i pewności. Koniecznie musimy utrzymać V ligę - już w 2015 roku mówił tak trener, działacz, były piłkarz klubu, Zbigniew Kowal.

Czuwaj Przemyśl zlikwidowany

Sytuacja klubu jednak się nie zmieniała. W obecnym sezonie Czuwaj Przemyśl zajmował ostatnie miejsce po rundzie jesiennej klasy okręgowej w grupie Jarosław. Po 17 meczach zespół miał na koncie raptem 10 punktów.

Nie żyje Damian Musiał. Nie mógł poddać się leczeniu

Wszystko wskazuje na to, że do rundy wiosennej zespół już nie przystąpi. W czwartek po walnym zebraniu zarządu Czuwaj Wiaro Przemyśl podjęto decyzję o likwidacji klubu.

Wątpliwości co do legalności decyzji mają natomiast kibice klubu. "Walne zebranie Stowarzyszenia Czuwaj Wiaro podjęło dzisiaj uchwałę o likwidacji klubu. Walne zebranie zwołane nielegalnie, członkowie klubu niedopuszczeni do udziału w zebraniu, wiele nieprawidłowości..." - czytamy na ich Facebooku.

Największym sukcesem w historii klubu są dwa sezony spędzone na drugim poziomie rozgrywkowym. Miało to miejsce w 1950 roku oraz w sezonie 1997/98. W sezonach 1976/1977 i 1978/1979 wystąpił też w 1/16 finału Pucharu Polski.