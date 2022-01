Znamy komplet półfinalistów Pucharu Narodów Afryki

Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando piłkarzy Senegalu, którzy byli zdecydowanym faworytem spotkania. W 28. minucie Diedhiou płaskim uderzeniem z pola karnego pokonał bramkarza rywali, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie.

Tuż po przerwie piłkarze Gwinei Równikowej mogli mieć doskonałą okazję do wyrównania. Sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką. Po analizie VAR zmienił jednak decyzję, gdyż uznał, że Koulibaly został trafiony w rękę z bliskiej odległości. To wywołało kontrowersje, gdyż sytuacja nie należała do oczywistych. Kilka minut później był jednak remis. Buyli Sama znalazł się na czystej pozycji i pewnie pokonał Mendy'ego.

To tylko rozwścieczyło piłkarzy reprezentacji Senegalu, którzy w 68. minucie wyszli na prowadzenie. Kouyate wykorzystał fatalne zagranie Akapo we własnym polu karnym i z łatwością skierował piłkę do siatki. Dziesięć minut później było już 3:1, gdy Sarr skutecznie zakończył szybką akcję swojego zespołu i ustalił wynik spotkania. Tym samym Senegal mógł cieszyć się z awansu do półfinału tegorocznego Pucharu Narodów Afryki.

Poznaliśmy komplet półfinalistów Pucharu Narodów Afryki

Tym samym poznaliśmy komplet zespołów, które zagrają w półfinale Pucharu Narodów Afryki. W niedzielę po bardzo emocjonującym meczu Egipt pokonał Maroko, choć potrzebna była dogrywka. W sobotę Kamerun pokonał 2:0 Gambię, a Burkina Faso wygrała z Tunezją 1:0, choć mecz kończyła w osłabieniu.

W półfinałach Burkina Faso zmierzy się z Senegalem, a Kamerun z Egiptem. Te spotkania zostaną rozegrane w środę i czwartek. Z kolei w niedzielę zaplanowane są finał i mecz o 3. miejsce turnieju.