Ostatnia odprawa Michniewicza w Legii. Tylko dla dorosłych. Potwierdzenie medialnych plotek [WIDEO]

Czesław Michniewicz pod koniec października został zwolniony z Legii. A precyzyjniej: odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu, bo klub nadal co miesiąc wypłaca mu pensje. Taki stan rzeczy najpóźniej miał się utrzymywać do 30 czerwca, kiedy miał wygasnąć kontrakt Michniewicza z Legią. To nastąpi znacznie szybciej, bo Michniewicz w poniedziałek zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener reprezentacji Polski.

Z tej okazji "Kanał Sportowy" opublikował ostatnią odprawę, jaką Czesław Michniewicz poprowadził jako trener Legii Warszawa, która odbyła się przed meczem ligowym z Piastem Gliwice. W nagraniu pada wiele słów, które potwierdzają medialne doniesienia dotyczące piłkarzy Legii - m.in. istnienie grupy imprezowej czy nieobecności na treningach Mahira Emreliego.

- Ilu z was może powiedzieć o sobie, że akceptuje sytuację, w której się znalazło? Chodzicie, pie****icie z prawej, z lewej strony. Płaczecie menadżerom, nie przychodzicie na treningi, spóźniacie się, nie jesteście w stu procentach skoncentrowani. Będę z wami szczery, będę wam mówił rzeczy, które wam mogą się nie podobać, ale które czuję - zaczął wówczas Michniewicz.

I zaczął wyliczanie problemów piłkarzy Legii. - Czy ja mam ufać zawodnikowi, który zaspał o jedenastej na trening? Siedzimy tu, czekamy, nie ma Mahira Emreliego na dwa dni przed meczem z Lechem. Czy ja mam takiemu zawodnikowi, czy wy macie mu ufać? O której się trzeba położyć, aby obudzić się kolejnego dnia o 11? Myślisz, że jak się położysz o 22, to będziesz spał czternaście godzin? - podkreślał.

Michniewicz: Tindery, imprezy, to wszystko trafia do mnie

- Tindery, imprezy, wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół was, to wszystko trafia do mnie. Ja świadomie nie ruszam pewnych rzeczy, bo nie chcę ingerować w wasze życie prywatne, każdy ma swoje cele. Ale panowie, jeśli to przeszkadza nam w wygrywaniu, to ja będę o tym uczciwie mówił - wyliczał dalej Michniewicz.

- Z dwóch milionów ludzi w Warszawie, 1,5 miliona ludzi kibicuje Legii. I my zadajemy im ból swoją postawą. Nie dlatego, że Emreli nie trafił w bramkę z Lechem Poznań. On ma pretensje, że ja o tym mówię. Jeśli dziennikarz mnie pyta, czy to był kluczowy moment meczu, że on nie strzelił bramki przez trzy miesiące, to potwierdzam - to był kluczowy moment - przyznał.

Michniewicz: Przyjechałeś jako król Azerbejdżanu, ale dla mnie wszyscy są równi

- Gość przychodzi do mnie przez trzy miesiące, wita się, pije ze mną kawę. Nagle wchodzi na stołówkę, przechodzi obok mnie jak koło cienia. Ja ci nic nie zrobiłem, stary. To ty mi coś zrobiłeś, jako drużynie, bo nie wykorzystałeś sytuacji. Ale ja to akceptuję, bo taka jest piłka. Masz dużo do poprawienia, jeśli chodzi o uderzenie głową. Ale jeśli się obrażasz, płaczesz, żyjesz innym życiem, to nie boję się tego powiedzieć. Przyjechałeś jako król Azerbejdżanu, ale dla mnie wszyscy są równi - powiedział w kierunku piłkarzy.

- Trudne sytuacje wymagają trudnych decyzji. Po treningu ogłoszę, kto pojedzie na mecz z Piastem. Będą niespodzianki, ale jestem ich świadomy. Chcę wziąć ze sobą zawodników, którzy pójdą ze mną na wojnę. Wszyscy mają mieć wycelowane lufy w stronę przeciwników, a nie w moją stronę. Ci, którzy celują w moje plecy, zostaną na miejscu