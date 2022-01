Adam Nawałka przerwał milczenie. Ujawnił kulisy negocjacji z PZPN

Wszystko wskazuje, że to Czesław Michniewicz w poniedziałek zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak się okazuje, pogodzony z porażką Adam Nawałka w niedzielę został poinformowany przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, że to nie on został wybrany do roli nowego opiekuna kadry.

Nawałka już się dowiedział. Nie będzie selekcjonerem kadry

W wywiadzie z portalem Meczyki.pl Nawałka wprost przyznał, że w niedzielę rozmawiał telefonicznie z Kuleszą i dowiedział się, że kto inny będzie nowym selekcjonerem.

- Dowiedziałem się dopiero dziś. Prezes do mnie zadzwonił i poinformował, że wybrał innego kandydata. Podziękował i wyraził nadzieję, że będę wspierał reprezentację Polski. Nie może być inaczej, bo zawsze kibicowałem i będę kibicował naszej kadrze. Ze mną czy beze mnie jestem z chłopakami podczas barażu przeciwko Rosji - mówił Adam Nawałka, który zdradził kulisy ostatnich rozmów z prezesem PZPN.

Kuriozalna wpadka PZPN z kontraktem nowego selekcjonera reprezentacji

- Porozumieliśmy się w sprawie kontraktu w czwartek. Prezes zadzwonił do mnie gdy przebywał jeszcze w Turcji i powiedział, że przechodzimy do finalizacji rozmów. Zaproponował trzymiesięczną umowę. Wcześniej jednak, dwa tygodnie temu, gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, umówiliśmy się na roczny kontrakt. Teraz też się tego trzymałem. Przedstawiłem swój krótko i długoterminowy plan, swoje przemyślenia i prezes przyjął je do wiadomości - tłumaczył były selekcjoner.

- Osobiście mógłbym przyjąć krótsze warunki, ale od początku myślałem o swoim sztabie, który musiałby wypowiedzieć umowy w klubach, w których pracują. Jak zawsze, jesteśmy nastawieni na sukces i zwycięstwo, ale baraże to wielkie ryzyko - dodał Nawałka. - Nie czułem się selekcjonerem, bo wiem jak działa ten biznes. Nie ma podpisu, nie ma niczego pewnego. I ostatecznie faktycznie nie było. Prezes zadzwonił w niedzielę i tłumaczył, że zarząd nie zaakceptował sytuacji, w której dostanę roczną umowę. Postawił na innego kandydata.

Konferencja nowego selekcjonera reprezentacji Polski rozpocznie się o godzinie 13:30. Transmisja na kanale Łączy Nas Piłka. Mecz barażowy Rosja - Polska w Moskwie jest z kolei planowany na 24 marca.