Carragher ujawnił, jak Messi chciał go obrazić. Wywołał salwę śmiechu. On też się ucieszył [WIDEO]

Latem ubiegłego roku piłkarski świat zszokowała informacja o odejściu Leo Messiego z FC Barcelony do PSG. Po przybyciu Argentyńczyka do stolicy Francji nie zdołał on jeszcze wskoczyć na swój wysoki poziom. O niezbyt udanym początku jego przygody z francuskim klubem świadczy fakt, że jak dotąd w Ligue 1 strzelił tylko jednego gola.

Carragher podsumował karierę Messiego w PSG

Pierwsze miesiące przygody Messiego z PSG zostały podsumowane przez Carraghera w jednym z programów na antenie stacji "Sky Sports". Anglik stwierdził, że jest to jeden z przykład nietrafionego transferu. Co ciekawe, takie podsumowanie nie spodobało się samemu Argentyńczykowi.

- Na początku sezonu krytykowałem Ronaldo. Nie uważałem, że jest to wielki transfer Manchesteru United. I podałem przykład Messiego, bo nie sądziłem, że on też jest dużym wzmocnieniem PSG - opowiedział Carragher na antenie stacji "Sky Sports".

Messi nazwał Carraghera "osłem"

W dalszej części wypowiedzi Anglik zdradził, że Messi odpowiedział na jego słowa. - Dostałem prywatną wiadomość na Instagramie od Messiego. Nie będę jej pokazywał, ale ogólnie nazwał mnie osłem. Więc ogląda nasz program. Leo, uwielbiam cię, jesteś najlepszym piłkarzem w historii. W porównaniu z tobą jestem osłem. Ale nie znajdziesz się w tej drużynie roku - dodał były zawodnik Liverpoolu.

Przy okazji wyznaczania swojej jedenastki roku Jamie Carragher na pozycji prawoskrzydłowego postawił na Mohameda Salaha. Ponadto w linii ofensywnej 43-latek postanowił wybrać Roberta Lewandowskiego i Kyliana Mbappe.

Były reprezentant Anglii bardzo mocno docenił triumf Włochów podczas Euro 2020. Carragher w wytypowanej przez siebie jedenastce postawił na aż czterech piłkarzy z tego kraju - Gianluigiego Donnarummę, Giorgio Chielliniego, Leonardo Spinazzolę i Marco Verrattiego.