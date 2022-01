Wielki powrót Krystiana Bielika! Zagrał z rezerwami Arsenalu

Niemal równo rok temu Krystian Bielik ponownie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. "Jego okrzyk z bólu słychać z trybuny prasowej, która jest po drugiej stronie boiska" - napisał podczas tamtego meczu Derby z Bristol (1:0) Ryan Conway z "The Athletic". Polak zerwał więzadła w kolanie, które kilka tygodni wcześniej wyleczył. - Jestem całkowicie zdruzgotany. Wiem, czego potrzebuję, aby wrócić. Mam wokół siebie wspaniałe wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, kolegów z drużyny i pracowników drużyny Derby County oraz reprezentacji - mówił wtedy Bielik.

- Wszyscy w klubie jesteśmy zdruzgotani. To bardzo smutne, co mu się przytrafiło. Czego go teraz długa przerwa, ale wie co ma robić. Już to przechodził, ale może liczyć na naszą pomoc. To wielki cios dla nas, ale także dla niego samego - dodał trener Wayne Rooney.

Minął niemal rok, a Bielika znowu zobaczyliśmy na boisku. Polak rozegrał 45 minut w drużynie Derby County U-23, która zremisowała 1:1 z Arsenalem U-23. Kanonierzy zajmują czwarte miejsce w tabeli, a Derby 13. Liderem tych rozgrywek jest West Ham United.

Być może niedługo zobaczymy Bielika także w seniorskiej drużynie, która powoli wychodzi na prostą. Przypomnijmy: w trakcie trwania tego sezonu EFL ukarało Derby County odjęciem 21 punktów po tym, jak klub naruszał zasady dotyczące rentowności. Wydawało się, że taki minus oznacza z automatu spadek do League One, ale zespół prowadzony przez Rooneya dokonuje w ostatnich tygodniach cudów i sieje postrach w całej lidze.

Derby County dokonuje cudu

W połowie listopada Derby miało na koncie -3 punkty, a ich strata do bezpiecznej 21. pozycji wynosiła aż 18 punktów. W ostatnim miesiącu zespół Polaków wygrał jednak cztery mecze (w tym z kandydatami o awans do barażów - Stoke oraz West Brom), zremisował jeden i awansował na 23. miejsce w tabeli. Pod względem formy outsider jest drugą najlepszą siłą ligi. W tym momencie strata do bezpiecznej pozycji wynosi osiem punktów. Gdyby Derby nie miałoby kary, zajmowałoby bezpieczną 10. pozycję z 35 punktami na koncie, a w klubie można byłoby spoglądać nieśmiało w stronę walki o awans do Premier League.

Piłkarzem Derby jest także reprezentant Polski - Kamil Jóźwiak.