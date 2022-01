Mourinho podjął decyzję w sprawie polskiego talentu

Pod wodzą Jose Mourinho AS Roma spisuje się przeciętnie, zajmując siódme miejsce w Serie A, a i reprezentant Polski Nicola Zalewski nie może aktualnego sezonu zaliczyć do udanych. Niespełna 20-letni zawodnik rozegrał w barwach rzymian zaledwie 40 minut w sześciu różnych epizodach we wszystkich rozgrywkach.

Mourinho postawił weto. Zalewski zostaje w Romie

Latem wydawało się, że będzie inaczej, gdyż Zalewski pokazał się z dobrej strony w okresie przygotowawczym i został włączony do kadry pierwszej drużyny. Mourinho nie korzysta z niego jednak prawie w ogóle, przez co pojawiały się informacje, że Polak może zostać wypożyczony. Zalewskim interesowała się m.in. Sampdoria Genua.

Tak się jednak nie stanie. Jak informuje "Corriere dello Sport", Jose Mourinho nie zgodził się na odejście polskiego skrzydłowego. Powód jest prosty - Romę czeka do końca sezonu gra na trzech frontach, w związku z czym Portugalczyk potrzebuje do tego szerokiej kadry, w której znajduje się Nicola Zalewski. Roma wciąż występuje w Serie A, Pucharze Włoch oraz Lidze Konferencji Europy.

Warto przypomnieć, że niedawno Nicola Zalewski przedłużył kontrakt z AS Roma do końca czerwca 2025.