Robert Lewandowski na gali FIFA The Best. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Zasady głosowania na piłkarza roku na gali FIFA The Best znacząco się różnią, w porównaniu do gali Złotej Piłki. Tutaj głosy oddają nie tylko kibice, ale też przedstawiciele mediów, kapitanowie oraz selekcjonerzy reprezentacji narodowych zrzeszonych w ramach światowej federacji piłkarskiej. W 2021 roku Robert Lewandowski zdeklasował Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo, zdobywając 52 punkty w głosowaniu (maksymalna możliwa liczba). W tym roku poza Argentyńczykiem jego rywalem jest Mohamed Salah, reprezentujący Liverpool.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

FIFA The Best. Lewandowski może zrównać się w liczbie triumfów z Ronaldinho

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, uzyskując 580 pkt - 33 pkt więcej od reprezentanta Polski miał Leo Messi, który tym samym zdobył siódmą nagrodę w karierze. Teraz zawodnicy będą rywalizować w plebiscycie FIFA The Best. Argentyńczyk sięgnął po tytuł piłkarza roku FIFA aż sześć razy, natomiast Lewandowski może zdobyć nagrodę po raz drugi w karierze. W takim wypadku kapitan biało-czerwonych zrównałby się z Ronaldinho, który wygrywał plebiscyt w 2004 i 2005 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wydaje się, że Robert Lewandowski jest nieco bliżej triumfu na gali FIFA The Best ze względu na niesamowite statystyki, ale podobnie było przecież w przypadku Złotej Piłki. Messi wtedy ewidentnie został doceniony za sukces z reprezentacją Argentyny, jakim był triumf w Copa America. Teraz jednak warto zwrócić uwagę na liczbę bramek w lidze. Obecnie Lewandowski ma ich aż 23, natomiast Messi trafił w Ligue 1 zaledwie raz. "Mam nadzieję, że Robert zdobędzie tytuł, na który zasługuje" - powiedział Julian Nagelsmann.

Nominowani we wszystkich kategoriach plebiscytu FIFA The Best

PIŁKARZ ROKU

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium),

Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona i Paris Saint-Germain),

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool FC),

PIŁKARKA ROKU

Jennifer Hermoso (Hiszpania/FC Barcelona),

Sam Kerr (Australia/Chelsea FC Women),

Alexia Putellas (Hiszpania/FC Barcelona),

BRAMKARZ ROKU

Gianluigi Donnarumma (Włochy/AC Milan i Paris Saint-Germain),

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC),

Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium),

BRAMKARKA ROKU

Ann-Katrin Berger (Niemcy/Chelsea FC Women),

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain i Olympique Lyon),

Stephanie Lynn Marie Labbe (Kanada/FC Rosengard i Paris Saint-Germain),

TRENER ROKU W PIŁCE MĘŻCZYZN

Pep Guardiola (Hiszpania/Manchester City),

Roberto Mancini (Włochy/reprezentacja Włoch),

Thomas Tuchel (Niemcy/Chelsea FC),

TRENER ROKU W PIŁCE KOBIECEJ

Lluis Cortes (Hiszpania/FC Barcelona),

Emma Hayes (Anglia/Chelsea FC Women),

Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Holandii i reprezentacja Anglii).

Gdzie i kiedy oglądać galę FIFA The Best?

Gala FIFA The Best rozpocznie się w poniedziałek 24 stycznia o godzinie 19:00 w siedzibie federacji w szwajcarskim Zurychu. Transmisję tego wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.