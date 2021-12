A jednak! Lewandowski wyleciał do Dubaju. Nie tylko na wakacje. Ważna misja z Mbappe

Robert Lewandowski ma za sobą niezwykle udany 2021 rok. Kapitan reprezentacji Polski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, ustępując w nim tylko Leo Messiemu, występującemu w Paris Saint-Germain. Dodatkowo Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera pod względem goli w Bundeslidze w roku kalendarzowym, kończąc zmagania z 43 trafieniami oraz wyrównał rekord Cristiano Ronaldo pod względem goli we wszystkich rozgrywkach (obaj mieli po 69 bramek).

Robert Lewandowski wyleciał do Dubaju. Nie tylko odpoczynek, ale też debata

Robert Lewandowski opublikował w niedzielny poranek zdjęcie z pokładu samolotu, na którym znajduje się jego rodzina. Samolot leci do Dubaju, a Lewandowski tym samym ma możliwość odpoczynku z najbliższymi i naładowania baterii przed drugą częścią sezonu w barwach Bayernu Monachium. Jak się jednak okazuje, na napastnika mistrza Niemiec czekają również obowiązki, o których poinformowała Rada Sportu w Dubaju.

Robert Lewandowski wraz z Kylianem Mbappe weźmie udział w debacie Dubai Sports Council w Hotelu Armani, który mieści się w słynnym wieżowcu Burdż Chalifa. To będzie "sesja dialogowa wysokiego kalibru", o czym wspominają organizatorzy. "Sesja rzuci światło na pomysły oraz opinie gwiazd związanych ze światowym futbolem. Czy to w zakresie rozwoju piłkarza od początku do osiągnięcia szczytu, czy też budowania sukcesów drużyny. W skrócie: jak piłkarze najwyższej klasy radzą sobie z nowoczesnymi metodami stosowanymi w futbolu" - czytamy w tweecie organizatorów.

W poniedziałek 27 grudnia odbędzie się gala Globe Soccer Awards, w której Lewandowski rywalizował o głosy z Cristiano Ronaldo czy Mohamedem Salahem w kategorii dla najlepszego piłkarza 2021 roku. Jak ustalił "Super Express", na ten moment Robert Lewandowski nie podjął decyzji, czy pojawi się na gali. W zeszłym roku to właśnie Polak zdobył to wyróżnienie, a podczas gali przebywał w gronie Ronaldo oraz Ikera Casillasa.