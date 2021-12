Transferowy hit Bayernu Monachium? Dla niego mogą złamać klubową filozofię

Rozmowy Lorenzo Insigne z Napoli utknęły w martwym punkcie. Zawodnik chciałby pozostać pod Wezuwiuszem, natomiast liczy na podwyższenie zarobków - obecnie zarabia około 4,6 mln euro za sezon. Klub jednak pozostaje nieugięty i proponuje nowy kontrakt ze znacznie mniejszą płacą. To zatem sprawia, że Insigne może stać się łakomym kąskiem na rynku transferowym jeszcze w styczniu przyszłego roku. "Czytałem wiele bzdur o jego żądaniach. Każdy gra w swoją grę, ale to klub powinien robić decydujący krok" - przyznał Vincenzo Pisacane, agent Insigne.

Media: Bayern Monachium obserwuje sytuację Lorenzo Insigne. To alternatywa w przypadku braku porozumienia z Comanem

Włoska "La Gazzetta dello Sport" informuje, że Lorenzo Insigne jest obserwowany przez władze Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec wciąż nie doszli do porozumienia z Kingsleyem Comanem ws. nowego kontraktu i musi szukać alternatywy w przypadku, gdyby Francuz nie chciał dojść do porozumienia za wszelką cenę. Sprowadzenie Insigne do Monachium byłoby jednak zaprzeczeniem klubowej filozofii, według której bardzo rzadko Bayern na tę pozycję sprowadzał piłkarzy, którzy ukończyli 30. rok życia.

Bayern Monachium nie jest jednak jedynym klubem, który jest zainteresowany usługami Lorenzo Insigne. Reprezentant Włoch znajduje się na celowniku takich klubów, jak Tottenham, FC Barcelona, Inter Mediolan, AS Roma czy FC Toronto. Zespół grający na poziomie Major League Soccer jest gotów pozyskać piłkarza jeszcze w zimowym oknie transferowym i proponuje mu czteroletnią umowę, dzięki której zarabiałby łącznie siedem mln euro rocznie.

Lorenzo Insigne występuje w pierwszym zespole Napoli od sezonu 2012/2013. Od tego czasu skrzydłowy rozegrał 415 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 114 bramek oraz zanotował 91 asyst. Więcej bramek od Insigne w historii klubu z Neapolu zdobył jedynie Dries Mertens (141), Marek Hamsik (121) oraz Diego Maradona (115).