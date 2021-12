Ajax pochwalił się pobitym rekordem Messiego. I się zaczęło. "Skasujcie to"

37 - tyle asyst w 2021 roku miał zanotować pomocnik Ajaksu Amsterdam, Dusan Tadić. Informację o osiągnięciu Serba podał w mediach społecznościowych holenderski klub. Osiągnięciu nie byle jakim, bo wynik Tadicia został nazwany najlepszym w historii.

Według Ajaksu Serb pobił rekord Lionela Messiego, który w 2011 roku miał na koncie 36 asyst. Jak się jednak okazało, sytuacja wcale nie jest tak jasna i oczywista, jak przedstawił ją holenderski klub.

Tadić nie pobił rekordu Messiego?

Jak się okazało, Ajax policzył Tadiciowi asysty ze wszystkich meczów w tym roku. Pod uwagę wzięto także spotkania towarzyskie. W nich Serb miał dwie asysty. Gdy w 2011 roku podawano liczby Messiego, to nie wzięto pod uwagę meczów towarzyskich. A w nich Argentyńczyk miał cztery asysty, co powoduje, że w jego przypadku powinno podawać się liczbę 40 ostatnich podań.

"Jak to możliwe, że oficjalne konto takiego klubu publikuje nieprawdziwe statystyki?", "Nie wierzę, że oficjalne konto klubu publikuje błędne statystyki, by doceniać własnego piłkarza", "Skasujcie to" - to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się pod wpisem klubu.

Tadić zawodnikiem Ajaksu jest od czerwca 2018 roku. Z klubem zdobył dwa mistrzostwa i dwa puchary Holandii. W obecnym sezonie Serb zagrał w 24 meczach, strzelił osiem goli i miał 13 asyst.