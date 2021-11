Bayern Monachium komentuje wyniki Złotej Piłki i pisze do Lewandowskiego

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki 2021, uzyskując w głosowaniu 582 punkty - ponad 30 mniej od Leo Messiego, który zdobył tę nagrodę po raz siódmy w karierze. Tym samym napastnik Bayernu Monachium został najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w historii plebiscytu. Zarówno Kazimierz Deyna w 1974 roku, jak i Zbigniew Boniek osiem lat później, w plebiscycie "France Football" zajmowali trzecie miejsca.

Bayern Monachium wspiera Roberta Lewandowskiego po gali Złotej Piłki. "Najlepszy"

Robert Lewandowski ostatecznie zajął drugie miejsce, ale wcześniej otrzymał nagrodę dla najlepszego strzelca 2021 roku. To jedna z dwóch nagród, które pojawiły się na gali organizowanej przez "France Football" w tym roku. Poza Lewandowskim i jego rodziną pojawiła się konkretna reprezentacja Bayernu Monachium: prezes Oliver Kahn, trener Julian Nagelsmann oraz dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić.

Bayern Monachium krótko odniósł się do wyników Złotej Piłki na Twitterze. "Dla nas i tak jesteś najlepszy, Robert! Gratulujemy Leo Messiemu zdobycia Złotej Piłki" - czytamy. Niezadowoleni z ostatecznego wyniku plebiscytu byli kibice ekipy z Bawarii. "To jest niesamowite, co za farsa. Lewandowski mógłby zdobyć nawet 1000 bramek i nadal nie zdobyłby Złotej Piłki. Po prostu mafia" - napisał jeden z fanów. "Co, do cholery, musi jeszcze zrobić Lewandowski, żeby to wygrać?" - zapytał internauta z Niemiec. "Lewandowski okradziony przez France Football w 2020 i 2021 roku" - stwierdził krótko kibic Bayernu.

Wcześniej Bayern Monachium na swojej stronie internetowej podał trzy fakty, które jasno wskazywały na to, dlaczego Robert Lewandowski powinien zdobyć Złotą Piłkę. "Poprzedni sezon był najbardziej płodny dla Polaka: 41 goli (rekord), siedem asyst, 1,4 gola na mecz. To rekordy życiowe. Do tego Robert strzelił 30 lub więcej goli w czterech oddzielnych sezonach Bundesligi. Częściej tego dokonywał tylko Gerd Mueller (pięć). Lewandowski jest też najlepszym strzelcem w tym roku kalendarzowym" - wyliczają Bawarczycy.