Messi zdobył 613 pkt, a Lewandowski był bardzo blisko. Są dokładne wyniki Złotej Piłki

Im bliżej było ceremonii, tym pojawiało się więcej informacji, że po Złotą Piłkę siódmy raz w karierze sięgnie Leo Messi. I tak się stało. Wszystko na to wskazywało. Na sam koniec także reakcja Jacka Kurowskiego z TVP Sport, który porozmawiał z Robertem Lewandowskim już w Paryżu, kilkadziesiąt minut przed ogłoszeniem zwycięzcy.

Messi odbiera Złotą Piłkę i zaczyna mówić do Lewandowskiego. "Wszyscy wiemy"

- Niestety - zaczął rozmowę Kurowski. Lewandowski, który chwilę wcześniej odebrał nagrodę dla najlepszego napastnika w tym roku, tylko się uśmiechnął. - Czy właśnie po tę nagrodę dla najlepszego napastnika tutaj przyjechałeś? - zapytał Kurowski. - Przyjechałem przede wszystkim po to, by się dobrze bawić - odpowiadał Lewandowski i dalej szeroko się uśmiechał.

Po chwili z jego wypowiedzi także można było wywnioskować, że niestety nie sięgnie w tym roku po Złotą Piłkę. - Czasami nie do końca rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale przyjeżdżając tutaj, wiedziałem, co mnie czeka. Z drugiej strony zrobiłem po prostu wszystko. Strzeliłem tyle goli, że wcześniej tylko dwie osoby [Lionel Messi i Cristiano Ronaldo] to zrobiły - stwierdził Lewandowski i dodał, że plebiscyty są dodatkiem. - Miłym, ale tylko dodatkiem. Najważniejsze są trofea - podkreślił kapitan reprezentacji Polski.

Złota Piłka. Już wiadomo, o ile punktów Lewandowski przegrał z Messim

Złota Piłka to plebiscyt "France Football". Najlepszego piłkarza wybierają dziennikarze z całego świata, którzy w tym roku do 24 października musieli przesłać swoje głosy. Wskazać najlepszą piątkę, przyznając odpowiednio sześć punktów najlepszemu piłkarzowi, cztery drugiemu z najlepszych, trzy - trzeciemu, dwa - czwartemu i jeden punkt piątemu.

Jeszcze nie poznaliśmy, jak głosowali dziennikarze z każdego kraju, ale już wiadomo, jak rozkładała się punktacja. Że Lewandowski zdobył 580 punktów, o 33 mniej niż Messi, który zebrał 613 punktów. Między Polakiem a trzecim Jorginho przewaga już była większa, bo pomocnik Chelsea uzyskał 460 punktów.

Złota Piłka 2021. Wyniki plebiscytu i liczba punktów

1. Lionel Messi (PSG) - 613 pkt

2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 580 pkt

3. Jorginho (Chelsea) - 460 pkt

4. Karim Benzema (Real Madryt) - 239 pkt

5. N'Golo Kante (Chelsea) - 186 pkt

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 178 pkt

7. Mohamed Salah (Liverpool) - 121 pkt

8. Kevin de Bruyne (Mnchester City) - 73 pkt

9. Kylian Mbappe (PSG) - 58 pkt

10. Gianluigi Donnarumma (PSG) - 36 pkt

11. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) - 33 pkt

12. Romelu Lukaku (Chelsea) - 26 pkt*

13. Giorgio Chiellini (Juventus) - 26 pkt

14. Leonardo Bonucci (Juventus) - 18 pkt

15. Raheem Sterling (Manchester City) - 10 pkt

16. Neymar (Paris Saint-Germain) - 9 pkt

17. Luis Suarez (Atletico Madryt) - 8 pkt

18. Simon Kjaer (AC Milan) - 8 pkt

19. Mason Mount (Chelsea) - 7 pkt

20. Riyad Mahrez (Manchester City) - 7 pkt

21. Bruno Fernandes (Manchester United) - 6 pkt

21. Lautaro Martinez (Inter Mediolan) - 6 pkt

23. Harry Kane (Tottenham) - 4 pkt

24. Pedri (FC Barcelona) - 3 pkt

25. Phil Foden (Manchester City) - 2 pkt

26. Nicolo Barella (Inter Mediolan) - 1 pkt

26. Ruben Dias (Manchester City) - 1 pkt

26. Gerard Moreno (Villarreal CF) - 1 pkt

29. Cesar Azpilicueta (Chelsea) - 0 pkt

29. Luka Modrić (Real Madryt) - 0 pkt

* Przy równej liczbie punktów o wyższej pozycji decydowało to, kto więcej razy został wskazany przez dziennikarzy na wyższym miejscu (pierwszym, drugim, itd.)