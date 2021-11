Polska będzie miała kolejny nowoczesny stadion. "Historyczny moment"

Obecnie w Nowym Sączu pierwszoligowy klub modernizuje obiekt im. Ojca Władysława Augustynka, który nie spełnia standardów, aby występować na nim w ekstraklasie.

W tym celu Sandecja postanowiła go zmodernizować. Na stadionie niedawno zamontowano podgrzewaną murawę. Planowane są kolejne prace renowacyjne, m.in. wybudowanie dwóch trybun na dłuższych bokach o łącznej pojemności 4 880 miejsc (dotychczasowa pojemność obiektu to niespełna trzy tysiące). W połączeniu z istniejącym oświetleniem i instalacją podgrzewanej płyty koszt renowacji ma wynieść 50 milionów złotych - donosi portal WP Sportowefakty. W sumie po modernizacji trybuny stadionu mają liczyć ponad osiem tysięcy miejsc.

Sandecja Nowy Sącz będzie miała piękny stadion. Klub przedstawił jego wizualizację

Z całą inwestycję odpowiada Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, która ma być operatorem stadionu, na który według planów prace modernizacyjne mają potrwać do połowy 2023 roku.

Na YouTubie Sandecja postanowiła zaprezentować efektowną wizualizację Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego, na którym pierwszoligowiec będzie na co dzień rozgrywać swoje mecze.

Ekipa z Nowego Sącza zaprosiła na to wydarzenie prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. - Bardzo dziękuję za zaproszenie panu prezydentowi. Cieszy mnie, że taki obiekt powstanie. Życzę jak najszybszego powrotu do Ekstraklasy. Na takim stadionie trzeba w niej występować - powiedział prezes PZPN, cytowany przez portal sadeczanin.info.

I dodał: - Nowy Sącz potrzebuje funkcjonalnego stadionu wraz z odpowiednim zapleczem, dlatego cieszę się z kolejnej inwestycji samorządowej w polski futbol. Nowoczesna infrastruktura to podstawa rozwoju zarówno w szkoleniu, jak i piłce seniorskiej. - Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. To historyczny moment. W naszym mieście pojawił się prezes PZPN, to niecodzienne wydarzenie - powiedział prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.