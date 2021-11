Ronaldo zszokowany tym, co się dzieje w United. Frustracja Bruno Fernandesa

Przed sezonem władze Manchesteru nie rozważały zmiany na stanowisko menedżera. Co więcej, ostatnie fatalne wyniki w lidze (0:5 z Liverpoolem czy 0:2 w derbach z Manchesterem City) również nie wpływają na ocenę pracy Norwega. Takie decyzje według brytyjskich mediów mają powodować frustrację wśród piłkarzy.

Frustracja Bruno Fernandesa

"Daily Mail" przekazał, że podczas przedsezonowego zgrupowania drużyna postawiła sobie za cel walkę o mistrzostwo Anglii. Teraz jednak wychodzi na to, że "Czerwone Diabły" muszą zmienić swoją optykę, bowiem ich strata do lidera tabeli Premier League wydaje się być zbyt duża.

Jeden z liderów zespołów Bruno Fernandes miał ponoć być sfrustrowany zmianą ustawienia w meczu z Liverpoolem na bardziej defensywne. Podobne odczucia Portugalczyk miał w meczu z rywalem zza miedzy. Pomocnik miał wyznać, że takie podejście do meczów jest kompletnie sprzeczne z DNA klubu, co tylko buduje napięcie w szatni.

Cristiano Ronaldo zszokowany standardami w klubie

Media poinformowały ponadto, że zszokowany obecnymi standardami w klubie jest Cristiano Ronaldo. Choć było to jasne, że podczas 12-letniej nieobecności Portugalczyka na Old Trafford doszło do wielu zmian, zawodnik ma rzekomo być zdziwiony sposobem, w jaki prowadzony jest klub i jaką obecnie wyznaje filozofię.

W szatni panuje również zbyt mała ufność wobec Ole Gunnara Solskjaera. Norwegowi zarzuca się, że faworyzuje pewnych zawodników, a dla całego zespołu jest zbyt łagodny. Szczególnie było to widoczne w obu przegranych meczach z odwiecznymi rywalami, kiedy to przemowy trenera nie dały żadnego efektu.

Po 11 ligowych spotkaniach Manchester United zajmuje szóste miejsce w tabeli, a do liderującej Chelsea traci aż dziewięć "oczek". W Lidze Mistrzów "Czerwone Diabły" prowadzą w tabeli grupy F, jednak w dalszym ciągu nie są pewni awansu do kolejnej rundy.