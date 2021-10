Mistrzowie Europy na trzecim miejscu w Lidze Narodów. Emocje do ostatniej minuty

W środę i czwartek rozgrywane były półfinały kończącej się w niedzielę edycji Ligi Narodów. Włosi trafili do "małego finału" Ligi Narodów po porażce z Hiszpanią 1:2 w półfinale. Belgowie walczyli o finał z Francją, ale w niewiarygodnych okolicznościach stracili prowadzenie 2:0 i przegrali spotkanie 2:3.

Włosi bardzo dobrze zaczęli to spotkanie. W pierwszych trzech minutach dwukrotnie strzelał Chiesa, ale pierwszy strzał został zablokowany, a druga próba poszybowała wysoko nad bramką Courtois. Belgowie w kolejnych minutach przejmowali inicjatywę. Najlepszą okazję mieli w 25. minucie, gdy Saelemaekers uderzył sprzed pola karnego, ale trafił jedynie w poprzeczkę. Tuż przed przerwą doskonałą okazję miał Chiesa, ale w sytuacji sam na sam poślizgnął się na trawie i Courtois bez trudu odbił piłkę po jego strzale.

Najpiękniejsza parada w historii futbolu?! "To było kosmiczne. Magia"

Kapitalna druga połowa Włochów

Wszystko zmieniło się tuż po przerwie. Belgowie wybili piłkę przed pole karne po rzucie rożnym. Ta spadła idealnie na nogę Barelli, który strzałem bez przyjęcia nie dał żadnych szans Courtois. Belgowie znów próbowali przejąć inicjatywę, żeby odrobić stratę, ale w 62. minucie otrzymali kolejny cios. Sędzia podyktował rzut karny po faulu Castagne, a "jedenastkę" pewnie wykorzystał Berardi. I choć goście starali się jeszcze odrobić straty, długo nie byli w stanie pokonać Donnarummy, który doskonale radził sobie m.in. z próbą Alderweirelda. W doskonałej okazji w słupek uderzył też Carrasco.

W 86. minucie Włosi wykonywali rzut rożny, ale piłkę przejął Courtois. Szybko zagrał do De Bruyne, który zagrał prostopadle do De Ketelaere. Belg w sytuacji sam na sam pokonał Donnarummę, zdobywając gola kontaktowego. Ostatecznie wynik już się zmienił i to Włosi wygrali mecz 2:1.

Tym samym to Włosi zajmą 3. miejsce w obecnej edycji Ligi Narodów UEFA. Zwycięzcę rozgrywek poznamy jeszcze w niedzielę, gdy w finale zmierzą się Francuzi i Hiszpanie. Początek meczu o 20:45, relacja na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.