Transfer Krychowiaka na ostatniej prostej. Nowy klub Polaka potwierdza

"Transfer Grzegorza Krychowiaka do Krasnodaru jest na ostatniej prostej. Doszliśmy do porozumienia z Lokomotiwem w sprawie transferu pomocnika. W najbliższym czasie Polak przyleci do Krasnodaru i podpisze kontrakt, jeśli tylko zda testy medyczne" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Największa bolączka wreszcie siatkarzy przełamana! Tylko dwie drużyny były gorsze!

Polak podpisze trzyletni kontrakt. Ma na jego mocy zarabiać trzy miliony euro (czyli tyle samo, ile w Lokomotiwie), a jego klub dostanie za niego zaledwie 1,5 mln euro - donosi rosyjski "Championat". Dlaczego Krychowiak od,chodzi? Wszystko wskazuje, że jego profil piłkarski nie pasuje do filozofii Ralfa Rangnicka, nowego dyrektora sportowego Lokomoptiwu.

Atak terrorystyczny na autokar z piłkarzami. Co najmniej pięć osób nie żyje

Sportowy spadek?

FK Krasnodar to 10. zespół poprzedniego sezonu ligi rosyjskiej (Lokomotiw zajął trzecie miejsce). Nowy klub Krychowiaka dużo lepiej poradził sobie w sezonie 2019/20, gdy zajął trzecie miejsce i zagrał w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu PAOK-u. W grupie E Rosjanie zajęli trzecie miejsce w grupie z pięcioma punktami - wyprzedzili Rennes, a znaleźli się za Chelsea i Sevillą.

Grzegorz Krychowiak zmienia klub! Kontrakt podpisany, znamy szczegóły

Grzegorz Krychowiak trafił do Lokomotiwu Moskwa latem 2019 roku z PSG. Rosjanie zapłacili za niego 12 milionów euro. Polak rozegrał w barwach klubu 109 spotkań, w których strzelił 23 goli i 15-krotnie asystował. Z Lokomotiwem zdobył wicemistrzostwo Rosji.