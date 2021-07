Raków i Śląsk znają potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Konferencji. Rozstawienie

Trwają eliminacje europejskich pucharów. W grze wciąż pozostają trzy polskie kluby. We wtorek Legia Warszawa wygrała 1:0 w rewanżowym meczu z Florą Tallinn i awansowała do III rundy el. Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Dinamem Zagrzeb, natomiast w czwartek w III rundzie el. Ligi Konferencji zameldowały się Śląsk Wrocław (7:5 w dwumeczu z Araratem Erywań) oraz Raków Częstochowa (0:0 w dwumeczu z Suduvą, 4:3 w rzutach karnych). Zespół Jacka Magiery zmierzy się Hapoelem Beer Szewą, natomiast wicemistrz Polski zagra z Rubinem Kazań.

Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Konferencji. Śląsk rozstawiony!

Polskie drużyny poznały także potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Konferencji. To ona zadecyduje o ewentualnej grze w fazie grupowej nowych europejskich rozgrywek. W lepszym położeniu znajduje się Śląsk, który dzięki dobremu wyniki rankingowemu Hapoel Beer Szewy będzie rozstawiony po ewentualnym awansie. W związku z tym wrocławianie trafią na potencjalnie słabszych rywali. Wśród drużyn, z którymi Śląsk może zagrać znalazły się m.in. Rapid Wiedeń, Molde, Trabzonspor, ale także Dinamo Batumi czy Anorthosis.

Oto potencjalni przeciwnicy Śląska Wrocław w IV rundzie el. Ligi Konferencji:

Rapid Wiedeń (AUT) / Anorthosis (CYP) (przegrany dwumeczu)

Toboł Kostanaj (KAZ) / MŠK Żilina (SVK)

Santa Clara (POR) / Olimpija Ljubljana (SVN)

Dinamo Batumi (GEO) / Sivasspor (TUR)

Trabzonspor (TUR) / Molde FK (NOR)

W trudniejszej sytuacji znajduje się Raków Częstochowa. Nie dość, że podopiecznych Marka Papszuna czeka mecz z trudnym na papierze Rubinem Kazań, to w kolejnej rundzie wciąż nie będą rozstawieni. Oznacza to możliwość wylosowania takich rywali, jak chociażby Feyenoord, PAOK czy KAA Gent. W gronie potencjalnych rywali są także zespoły "do przejścia", w tym łotewskie RFS czy Bohemian FC.

Oto potencjalni przeciwnicy Rakowa Częstochowa w IV rundzie el. Ligi Konferencji:

KuPS (FIN) / FK Astana (KAZ)

Bohemian FC (IRL) / PAOK (GRE)

FC Luzern (SUI) / Feyenoord (NED)

RFS (LVA) / KAA Gent (BEL)

Losowanie IV rundy el. Ligi Konfernecji odbędzie się w poniedziałek 2 sierpnia o godzinie 14:00. W III rundzie polskie zespoły zagrają 5 i 12 sierpnia.