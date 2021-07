Zamieszanie w klubie Krychowiaka. Przyszłość Polaka nie jest przesądzona

Grzegorz Krychowiak występuje w Lokomotiwie Moskwa od dwóch lat. W minionym sezonie prezentował się bardzo dobrze, zdobył dziewięć bramek, miał trzy asysty i był jednym z najlepszych pomocników w lidze. Dlatego informacje Arustamyana były tak zaskakujące. Zdziwienia nie ukrywa sam dziennikarz: "W Lokomotiwie dzieje się coś niesamowitego. Według moich informacji pod koniec zeszłego tygodnia dyrektor Tomas Zorn zadzwonił do paru klubów RPL i zaproponował im zakup kilku graczy Loko. Wśród nich są Grzegorz Krychowiak, Fiodor Smołow, Anton Miranczuk, Dmitrij Barinow, Pablo i Dmitrij Żywogladow" - napisał.

"Championat" przedstawia dwa najbardziej prawdopodobne powody takiej decyzji Thomasa Zorna. Lokomotiw może mieć problemy finansowe lub Ralf Rangnick, który niedawno został szefem do spraw sportu i rozwoju klubu, już wprowadza swoje porządki i chce pozbyć się piłkarzy, którzy nie pasują do jego koncepcji.

Decyzja w sprawie sprzedaży Grzegorza Krychowiaka jeszcze nie zapadła. W Lokomotiwie debata

Z informacji Sport.pl wynika, że decyzja w sprawie sprzedaży Grzegorza Krychowiaka jeszcze nie zapadła. Sam klub nie jest przekonany, czy na pewno chce się z nim pożegnać. Coś na rzeczy jednak jest i informacje Arustamyana o tym, że Zorn proponował Polaka innym klubom mogą być prawdziwe. Z naszych informacji wynika jednak, że Niemiec miał podjąć taką decyzję bez szerokich konsultacji, a działacze Lokomotiwu nie są w tej sprawie jednomyślni. Wciąż trwają wewnątrzklubowe dyskusje. Trudno przewidzieć, co z nich wyniknie.

Krychowiaka zawsze doceniali trenerzy Lokomotiwu - wcześniej Jurij Siomin, a w ostatnim sezonie Marco Nikolić, który chwalił przede wszystkim jego uniwersalność: - To szóstka, ósemka, dziesiątka. Wszystko zależy od potrzeb. Teraz częściej może grać przy polu karnym przeciwnika - mówił. Jeśli to on podejmowałby decyzję, Krychowiak zostałby w Lokomotiwie. Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2022 r., a on kilka razy wspominał, że chciałby przedłużyć umowę jak najszybciej i nie przeciągać negocjacji do ostatniej chwili, jak ma to w zwyczaju robić jego klub.

Grzegorz Krychowiak trafił do Lokomotiwu Moskwa latem 2019 roku z PSG. Rosjanie zapłacili za niego 12 milionów euro. Polak rozegrał w barwach klubu 109 spotkań, w których strzelił 23 goli i 15-krotnie asystował. Z Lokomotiwem zdobył wicemistrzostwo Rosji, dwa krajowe puchary i jeden superpuchar.