Wschodząca gwiazda zagra w reprezentacji Polski? Boniek komentuje

Nicola Zalewski ma 19 lat, jest ofensywnym pomocnikiem i młodzieżowym reprezentantem Polski. W czwartek zadebiutował w barwach Romy i od razu błysnął, mając wielki udział przy golu w wygranym 3:2 meczu z Manchesterem United. 19-latek wszedł na boisko na kwadrans przed końcem i zdobył bramkę, którą UEFA zapisała jako samobójcze trafienie Aleksa Tellesa. – Nicola wykonał świetną robotę – chwalił Paulo Fonseca, trener rzymian, a zachwyty nad naszym zawodnikiem znajdziemy też we włoskich mediach.

Boniek: Nicola wybierze koszulkę reprezentacji Polski

Nie wiadomo, w której reprezentacji zdecyduje się grać Nicola Zalewski. Ma on już za sobą w kadrze Polski U-20. Seniorską reprezentacje może wybrać, bo ma polskie i włoskie obywatelstwo.

- Nicola zdecyduje. Śledzimy go z rosnącym zainteresowaniem i dopóki nie zostanie powołany przez jedną z dwóch głównych drużyn narodowych na oficjalny mecz, będzie mógł dokonać wyboru. Chociaż... - powiedział Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "IlRomanista".

Uważa on jednak, że Zalewski zdecyduje się na grze z orzełkiem na piersi. - Znam jego tatę. Kocha Rzym, Włochy, ale jest Polakiem w pełnym tego słowa znaczeniu. I myślę, że może to sprawić, że gdy nadejdzie czas, to Nicola wybierze koszulkę reprezentacji Polski - dodał Zbigniew Boniek.

Apeluje również, by Zalewskiemu dać trochę spokoju. - To dobry chłopak, ale zostawmy go w spokoju. Musi grać, popełniać błędy, trenować, dojrzewać. Nie obciążajmy go odpowiedzialnością. Musi zrozumieć, w jakiej roli może najlepiej wykorzystywać swoje zalety. Ważne, by był cierpliwy. Jeśli będzie teraz grał z rówieśnikami, to tylko straci czas - stwierdził Boniek.

Zalewski dotychczas grał tylko w rozgrywkach Primavery i spisywał się bardzo dobrze. W siedemnastu spotkaniach zdobył siedem bramek i miał pięć asyst.