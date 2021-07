Kuriozalna interwencja na Ukrainie. Obrońca wcielił się w bramkarza [WIDEO]

20 lipca Szachtar Donieck mierzył się w spotkaniu towarzyskim z występującą na drugim poziomie rozgrywkowym drużyną Obołoń Kijów. Faworyzowani gospodarze nie mieli żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Choć sparingi zazwyczaj nie odbijają się szerokim echem, zachowanie zawodnika zespołu ze stolicy Ukrainy zadziwiło wiele osób.

Niecodzienna interwencja obrońcy

W 38. minucie Szachtar po raz kolejny znalazł się pod bramką rywala i stworzył groźną sytuację. Piłkę do siatki próbował skierować izraelski skrzydłowy Manor Solomon. Bramkarz Obołonii zdołał odbić futbolówkę, jednak mimo to leciała one w stronę pustej bramki.

Tuż przed linią bramkową znalazł się jeden z obrońców zespołu z Kijowa i dopuścił się rozpaczliwej interwencji, odbijając piłkę ręką i zapobiegając jej wpadnięciu do siatki. Po chwili jednak Lassina Traore z najbliższej odległości wbił ją do bramki.

Zachowanie obrońcy Obołonii nie przeszło niezauważone przez arbitra tego spotkania. Bramka dla Szachtara została uznana, a zawodnik, który wcielił się w bramkarza został ukarany żółtą kartką. Ostatecznie klub z Doniecka zwyciężył 5:0 po bramkach Pedrinho, Manora Solomona, Maycona, właśnie Lassiny Traore i Artema Bondarenko.