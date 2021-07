Niemcy przekazują nowe informacje nt. Lewandowskiego. 'Chce mieć gwarancję"

Niemal codziennie zagraniczne media rozpisują się na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polak w ostatnich dwóch sezonach prezentował życiową dyspozycję i był uznawany za jednego z najlepszych napastników na świecie. W poprzednich rozgrywkach Bundesligi pobił legendarny rekord Gerda Muellera, zdobywając 41 bramek w zaledwie 28 spotkaniach ligowych. W sumie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 40 meczów, w których strzelił 48 bramek i miał dziewięć asyst.

Fantastyczna forma Polaka sprawiła, że znalazł się w kręgu zainteresowań wielu mocnych europejskich klubów. Do tego grona zalicza się m.in. Chelsea, Manchester City i Real Madryt. "Jedynym klubem, który zmusiłby Lewandowskiego do wywarcia presji na Bayernie, jest Real Madryt, który zawsze był wymarzonym celem Lewandowskiego. Okaże się, czy Real wykona jakikolwiek ruch" - informował we wtorek L'Equipe.

"Pomimo "prawdziwego zainteresowania" ze strony Chelsea i Manchesteru City, Robert Lewandowski nie opuści Bayernu Monachium tego lata. Przeprowadzenie transferu następnego lata jest bardziej realistyczne. Bayern spodziewałby się, że dostanie 50 mln euro za Lewandowskiego w przyszłym roku, na jeden rok przed wygaśnięciem umowy" - można było przeczytać w dalszej części artykułu francuskiej gazety.

Pini Zahavi nawiązał kontakt z Chelsea. "Oferta jest interesująca dla obozu Lewandowskiego"

W środę kolejne informacje na temat Lewandowskiego przedstawili dziennikarze "Sport Bilda", według których agent polskiego napastnika Pini Zahavi miał kontaktować się z Chelsea.

"Był już kontakt między Pinim Zahavim i Chelsea w sprawie Roberta Lewandowskiego. Zwycięzca Ligi Mistrzów chcą Lewandowskiego na wypadek, gdyby tego lata nie pozyskali Erlinga Haalanda. Oferta Chelsea jest "interesująca" dla obozu Lewandowskiego" - możemy przeczytać w gazecie, której słowa są cytowane przez oficjalne konto Bayernu na Twitterze.

Bayern na razie nie przedłużył kontraktów m.in. z Leonem Goretzką i Niclasem Suele, a ich umowy są ważne tylko do końca następnego sezonu. Niemieccy dziennikarze sugerują, że ich ewentualnie odejście spowodowałoby, że dalsza przyszłość Lewandowskiego w Bayernie mogłaby stanąć pod znakiem zapytania. "Czołowe gwiazdy, takie jak Lewandowski, chcą mieć gwarancję, że Bayern w przyszłości nadal będzie odgrywał ważną rolę w Lidze Mistrzów" - poinformował "Sport Bild".

Lewandowski wróci do treningów z Bayernem 26 lipca. Pierwszy mecz w nowym sezonie zagra 6 sierpnia, kiedy zmierzy się w I rundzie Pucharu Niemiec z piątoligowym Bremer SV. Z kolei rozgrywki Bundesligi Bayern rozpocznie 13 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Borussią Moenchengladbach.