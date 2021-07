Kibice Lecha Poznań zapowiadają bojkot! "W całej Polsce się z nas śmieją"

Lech Poznań poprzednie rozgrywki ekstraklasy zakończył na dopiero jedenastym miejscu w tabeli. Po zwolnieniu Dariusza Żurawia nowym szkoleniowcem został Maciej Skorża. Przed nowym sezonem prezes zespołu Piotr Rutkowski zapowiadał walkę o najwyższe cele. - Chcemy się wzmocnić praktycznie w każdej formacji i jestem przekonany, że to zrobimy, mamy na to środki. (...) Mogę potwierdzić, że w tym okienku wydamy na transfery najwięcej pieniędzy z wszystkich polskich klubów. Interesuje nas walka o trofea - chcemy wywalczyć mistrzostwo Polski, chcemy Puchar Polski. Nie uciekamy od deklaracji - mówił w maju Rutkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo 27348918

Niemcy przekazują nowe informacje nt. "Lewego". "Chce mieć gwarancję"

Od tego czasu minęły dwa miesiące, a Lech na razie dokonuje w zasadzie transferów bezgotówkowych. Do klubu w letnim oknie przyszli Barry Douglas, Artur Sobiech, Joel Perreira i Radosław Murawski. Te wzmocnienia nie satysfakcjonują kibiców poznańskiego klubu, którzy liczyli na spełnienie obietnic prezesa sprzed dwóch miesięcy. Lech był bliski pozyskania Damiana Kądziora, ale za niego trzeba było zapłacić i dodatkowo zwolennikiem tego transferu miał nie być trener Maciej Skorża. Ostatecznie sytuację wykorzystał Piast Gliwice, który sprowadził zawodnika. Według nieoficjalnych informacji wydał na niego około pół miliona euro.

Wściekli fani Lecha Poznań mają dość. Wydali mocne oświadczenie, które uderza we władze klubu

Kibice Lecha Poznań w ostrych słowach zaatakowali władze Lecha. Wydali oświadczenie, w którym jasno wyrazili się, co myślą o polityce zespołu. "Za nami fatalny sezon, a przed nami najważniejszych sezon w historii klubu. W przyszłym roku obchodzimy 100-lecie i nie wyobrażamy sobie innej sytuacji niż zdobycia Mistrzostwa Polski. Puchar Polski byłby miłym dodatkiem do tej szarej i beznadziejnej rzeczywistości, którą fundują nam włodarze naszego ukochanego klubu. Nie będziemy tutaj przytaczać całej tej otoczki wokół, bo każdy z nas to widzi. Czas powiedzieć kilka konkretów" - tak zaczyna się wpis kibiców.

W dalszej części kibice Lecha punktują władze klubu. "Jest beznadziejnie. Klub który przez ostatnie 5 lat zarobił na transferach 40 milionów euro przez ten czas wydał niespełna 3. W tym czasie nie zdobył żadnego trofeum, nie osiągnął żadnego sukcesu sportowego, wręcz przeciwnie - ogrywają nas na własnym stadionie zwykłe średniaki i w całej Polsce się z nas śmieją. Żaden piłkarz nie chce do nas przyjść bo fatalnie zarządzany klub nie jest dla niego gwarantem rozwoju oraz nie ma żadnych ambicji i jasno nakreślonego planu. Dlaczego prezes klubu jasno nie zadeklaruje walki o Mistrzostwo tylko co roku przebąkuje o sezonie przejściowym, koperkowym i cholera wie jeszcze jakim?".

"Dla nas kiboli zarząd klubu jest niesłowny, mało wiarygodny i niekompetentny. To zgraja kłamczuchów zadufanych w sobie. Rodzina Rutkowskich zrobiła sobie z naszego klubu dojną krowę i w d#pie ma nas - kiboli. Zatrudnili niedojdę w postaci Dyrektora Sportowego, którego za nic w świecie nie chcą zwolnić, choć jego wyniki mówią same za siebie. Przez ostatnie 3 lata pozyskał 1 wartościowego zawodnika" - czytamy dalej w oświadczeniu.

Kibice zapowiadają bojkot domowych meczów Lecha. "W ostatnich 3 miesiącach spotkaliśmy się z zarządem klubu 2 razy i nic sobie z tych spotkań nie robią. Kłamią w żywe oczy. To zgraja cwaniaczków opowiadających bajeczki i składająca deklaracje bez pokrycia. Na spotkaniu mówią jedno - by później ze wszystkiego się wycofać! Dlatego postanowiliśmy nie chodzić na mecze Lecha na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, nie kupować karnetów, no bo po co? Nie ma obiecanych hiper transferów. Jest zwykły syf. Nikt nie chodzi do kina czy do teatru na szmirę z kiepskimi aktorami - tak samo nikt z nas nie pójdzie na stadion. Będziemy jeździć na wyjazdy i wspierać piłkarzy oraz nowy sztab szkoleniowy, ale tych chytrusów i dusigroszy wpierać nie będziemy" - informują fani Lecha w dalszej części długiego komunikatu.

Wybrano najlepszych piłkarzy Bayernu. "Lewego" nie ma nawet w TOP3!

Lech pierwszy mecz nowego sezonu ekstraklasy zagra w Poznaniu z beniaminkiem Radomiakiem Radom. Początek tego starcia w piątek 23 lipca o godz. 20:30.