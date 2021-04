Czwartoligowiec w półfinale Pucharu Francji! W lidze zagrał tylko jeden mecz

W pierwszym środowym spotkaniu broniące tytułu sprzed roku Paris Saint-Germain o godzinie 18:45 zmierzy się na własnym stadionie z Angers, natomiast o 21:10 rozpocznie się pojedynek pomiędzy zespołami, które 5-krotnie w swojej historii sięgały po trofeum - Olympique Lyon zagra z AS Monaco.

Puchar Francji. Długa droga GFA Rumilly Vallieres

We wtorek odbyły się dwa pierwsze ćwierćfinałowe spotkania tegorocznej edycji. Awans do półfinału zapewniła sobie reprezentująca Ligue 1 ekipa Montpellier, która pokonała czwartoligowca, Canet Roussillon 2:1. Niespodziewanie do tej fazy rozgrywek awansowała z kolei druga z drużyn z 4. poziomu rozgrywkowego - GFA Rumilly Vallieres, która pokonała Toulouse 2:0.

W drodze do półfinału czwartoligowiec wyeliminował aż sześć drużyn - FC Limonest Saint-Didier (5. poziom rozgrywkowy), AS Saint-Priest (4.), AS Prix-lès-Mézières (5.), Annecy FC (3.), Le Puy Foot 43 Auvergne (4.) i właśnie Toulouse (2.).

Puchar Francji. Historyczny wyczyn GFA Rumilly Vallieres

Wyczyn czwartoligowca sprawia podwójne wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, że niższe ligi we Francji nie mogły rywalizować ze względu na wprowadzony lockdown. Z tego powodu tegoroczny półfinalista Pucharu Francji w obecnym sezonie rozegrał tylko jedno ligowe spotkanie.

Drużyna GFA Rumilly Vallieres stała się czwartym klubem w historii Pucharu Francji z 4. poziomu rozgrywkowego, któremu udało się dotrzeć do półfinału rozgrywek. Wcześniej dokonały tego Calais RUFC (2000), FC Montceau les Mines (2007) i US Quevilly (2010).